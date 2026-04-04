Así queda la tabla de posiciones de LaLiga tras la derrota del Real Madrid y la victoria del Barcelona

La jornada 30 de LaLiga dejó un panorama casi definitivo en la lucha por el título. El Barcelona venció 2-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano y amplió su ventaja en lo alto de la tabla, mientras que el Real Madrid cayó 2-1 en Mallorca, una combinación de resultados que deja a los merengues a siete puntos del líder a falta de ocho jornadas para el cierre de la temporada.

Con 76 puntos tras 30 partidos, el Barcelona consolida su liderato con una diferencia considerable sobre sus perseguidores. El Real Madrid se mantiene en la segunda posición con 69 unidades, pero la distancia con los azulgranas hace prácticamente imposible la remontada en la recta final del campeonato, especialmente considerando que el Barça tiene además mejor diferencia de goles.

Villarreal cierra el podio en la tercera posición con 58 puntos y tiene pendiente un partido este lunes 6 de abril, cuando visite al Girona. Un resultado positivo para el Submarino Amarillo podría consolidar aún más su posición entre los tres primeros de la tabla.

Así queda la tabla

Barcelona lidera con 76 puntos, seguido de Real Madrid con 69 y Villarreal con 58 en la tercera posición. Atlético de Madrid es cuarto con 57 unidades tras la derrota de este sábado, mientras que Real Betis es quinto con 45 puntos. Real Sociedad y Celta de Vigo comparten la sexta y séptima posición con 41 unidades cada uno.

En la lucha por los puestos europeos, Getafe, RCD Espanyol y Athletic Club se mantienen entre el octavo y décimo lugar con 38 puntos cada uno, lo que hace que esa zona de la tabla esté muy apretada de cara a las últimas jornadas.

En lo que respecta a la tabla de goleadores, Kylian Mbappé del Real Madrid encabeza la clasificación con 23 tantos, seguido de Vedat Muriqi del Mallorca con 18 y Ante Budimir del Osasuna con 14, en una pugna por el Pichichi que también se decidirá en las últimas fechas de la competencia.