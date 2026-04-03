Las frases de Enzo Fernández que “cruzaron la línea” y motivaron su sanción en Chelsea FC

El Chelsea FC ha sancionado a Enzo Fernández con dos partidos fuera del equipo por “cruzar una línea”, tras sus recientes declaraciones sobre su futuro.

El mediocampista generó controversia luego de afirmar en distintas entrevistas que, pese a tener contrato vigente en Stamford Bridge, no tiene asegurada su continuidad la próxima temporada. Además, dejó abierta la posibilidad de jugar en Real Madrid, un destino que —según sus palabras— atrae tanto a él como a su familia.

El entrenador Liam Rosenior fue claro en rueda de prensa: “Es decepcionante. Ha cruzado una línea en términos de la cultura del club. Le tengo respeto, pero esta decisión es colectiva”.

El técnico confirmó que el jugador no será convocado para el duelo de FA Cup ante Port Vale ni para el compromiso de Premier League frente al Manchester City, un partido clave en la lucha por puestos de Champions League.

La sanción ha generado una fuerte reacción desde el entorno del jugador. Su agente, Javier Pastore, criticó duramente la medida al considerar que se trata de una “mala interpretación” de sus declaraciones. “El castigo es injusto y sin justificación. Enzo nunca dijo que quisiera irse ni que prefiriera Madrid sobre Londres”, aseguró.

Pastore también señaló a los medios como responsables de amplificar el conflicto y reveló que el club ya tenía tomada la decisión antes de escuchar su versión. Aun así, destacó que el futbolista aceptó la sanción por profesionalismo, aunque no comparte los motivos.

En paralelo, el representante confirmó que existieron negociaciones para renovar el contrato, sin llegar a un acuerdo. “Enzo merece mucho más de lo que gana actualmente”, afirmó, dejando entrever diferencias económicas entre ambas partes.

En lo deportivo, Pastore subrayó la importancia del argentino dentro del equipo, al considerarlo “líder y columna vertebral” del Chelsea. Sin embargo, admitió que la sanción podría interpretarse como un mensaje institucional del club.

🤩 "Si me das a elegir una ciudad de Europa para vivir... ME GUSTA MUCHO MADRID".



🙄 "¿Un jugador difícil de marcar? TONI KROOS y LUKA MODRIC".



👀 Mucho ojo al último guiño de ENZO FERNÁNDEZ al REAL MADRID... pic.twitter.com/ZFoXbPTR0W — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 2, 2026

El futuro de Enzo Fernández queda ahora en el aire. Aunque el jugador mantiene su compromiso con el equipo, su entorno no descarta evaluar opciones tras el Mundial, en caso de no alcanzarse un acuerdo contractual.

Finalmente, el agente aseguró que el futbolista está dispuesto a disculparse con la afición si alguien se sintió ofendido, insistiendo en que nunca hubo intención de faltar al respeto al club ni de forzar una salida.