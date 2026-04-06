Polémica arbitral: el Atlético de Madrid publica la acción de Gerard Martín, del Barcelona, sobre Almada

El Atlético de Madrid publicó este lunes en redes sociales una imagen del pisotón de Gerard Martín sobre el tobillo de Thiago Almada en el partido del sábado contra el Barcelona, acción sancionada con tarjeta amarilla, “esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA)”.

“Abril empieza como terminó marzo... Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de RFEF y CTA”, escribió el club rojiblanco en su cuenta oficial de X, junto a la imagen del impacto de Gerard Martín sobre el tobillo del argentino Thiago Almada en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports.

La falta, ocurrida al inicio del segundo tiempo, supuso inicialmente la expulsión con tarjeta roja directa del defensa del Barcelona por parte del árbitro Mateo Busquets, pero posteriormente fue rebajada a amarilla tras la revisión del VAR.

Desde el final del partido, el Atlético ha comparado esa acción con otra ocurrida en el Betis-Rayo Vallecano de la jornada 25, entre Valentín Gómez y Andreu Ratiu.

El CTA señaló entonces en su programa Tiempo de Revisión: “Tras la disputa, el defensor bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga este impacto como juego brusco grave, recordando que no resulta determinante quién contacta antes con el balón, al tratarse de un balón dividido donde ambos jugadores acuden en igualdad de condiciones. Así, el CTA considera que la acción debió sancionarse como juego brusco grave, mostrando tarjeta roja directa”.

Después del derbi contra el Real Madrid, el Atlético también publicó un mensaje similar con la imagen de una entrada de Dani Carvajal a Marcos Llorente, “esperando al Tiempo de Revisión”.

El Atlético de Madrid y el Barcelona, que se enfrentaron entre febrero y marzo en las semifinales de la Copa del Rey (con clasificación del equipo de Diego Simeone para la final), se medirán desde este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones.