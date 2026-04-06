Real Madrid vs. Bayern Múnich: fecha, hora y dónde ver el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League

La UEFA Champions League llega a su fase más emocionante y lo hace con uno de sus clásicos más esperados. Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan este martes 7 de abril a la 1:00 PM (hora de Guatemala) en el Santiago Bernabéu en el partido de ida de los cuartos de final, en lo que promete ser uno de los enfrentamientos más atractivos de la ronda con dos de los clubes más ganadores de la historia del fútbol europeo.

Los merengues llegan a este compromiso tras eliminar al Manchester City en octavos con un global de 5-1, mientras que el Bayern superó al Atalanta con autoridad en la ronda anterior. Ambos equipos llegan con buenas sensaciones y con la motivación de avanzar a las semifinales de la competición más prestigiosa del mundo del fútbol de clubes.

La serie se definirá en dos partidos. La vuelta se disputará el miércoles 15 de abril en el Allianz Arena de Múnich, por lo que el resultado de este martes será clave para definir las opciones de cada equipo antes del partido de regreso en tierras alemanas.

Los datos del partido

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Martes 7 de abril de 2026 Hora Guatemala: 1:00 PM

1:00 PM Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Santiago Bernabéu, Madrid, España Dónde ver: Disney Plus Plan Premium, ESPN Y SKY Sports

El duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich tiene una historia enorme en la Champions League, con eliminatorias que han dejado algunos de los partidos más memorables de la competición. Sin un favorito claro según los analistas, el espectáculo está garantizado en el Bernabéu para un partido que tendrá al mundo del fútbol pendiente de cada jugada.