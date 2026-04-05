¿Cuándo son los cuartos de final de la Champions League? Fechas, horarios y dónde se disputan

a UEFA Champions League 2025-26 llega a una de sus fases más emocionantes. Los ocho mejores equipos del continente ya conocen sus rivales y las fechas en las que se medirán por un lugar en las semifinales. Los partidos de ida se disputarán entre el martes 7 y el miércoles 8 de abril, mientras que las vueltas se jugarán una semana después, el 14 y 15 del mismo mes.

El cruce más atractivo del lado español es el duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich. Los merengues, que eliminaron al Manchester City con un global de 5-1 en octavos, recibirán al conjunto alemán en el Santiago Bernabéu el martes 7 de abril, mientras que la vuelta se disputará en el Allianz Arena de Múnich el 15 de abril. El Bayern llegó a esta ronda tras golear al Atalanta en la eliminatoria anterior.

El otro cruce que acapara la atención es el duelo español entre Barcelona y Atlético de Madrid, una reedición de la apasionante semifinal de la Copa del Rey de esta temporada. La ida se jugará en el Camp Nou el miércoles 8 de abril y la vuelta en el Metropolitano el martes 14, dándole al Atlético un día extra para preparar la final de Copa del 18 de abril en Sevilla, algo que había sido solicitado por el club colchonero.

Los cuatro cruces de cuartos de final

Real Madrid vs. Bayern Múnich:

Ida: 7 de abril en el Santiago Bernabéu

Vuelta: 15 de abril en el Allianz Arena de Múnich.

Arsenal vs. Sporting de Lisboa

Ida el 7 de abril

Vuelta el 15 de abril

Barcelona vs. Atlético de Madrid

Ida: 8 de abril en el Camp Nou

Vuelta: 14 de abril en el Metropolitano

PSG vs. Liverpool

Ida: 8 de abril

Vuelta: 14 de abril

La gran final de la Champions League 2025-26 se celebrará el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, un estadio que ya fue sede de la Eurocopa 2021 y la Supercopa de Europa. Arsenal y Sporting de Lisboa buscarán su primera Orejona, mientras que el resto de los participantes intentarán ampliar sus palmarés en el escenario más importante del fútbol europeo.