Vinícius Jr., antes del duelo ante el Bayern: “No logré conectar con Xabi Alonso; con Arbeloa tengo una conexión especial”

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, afirmó este lunes en rueda de prensa que no logró conectar futbolísticamente con su anterior entrenador, Xabi Alonso, y aseguró que con Álvaro Arbeloa tiene una "conexión especial". En la víspera del duelo ante el Bayern Múnich, el jugador del conjunto blanco habló sobre su relación con su anterior técnico y con el actual entrenador del equipo.

"Fue un momento difícil (cuando Xabi me cambió ante el Barcelona) porque jugaba muchos partidos. Pero cada entrenador tiene sus métodos. No ha sido posible conectar con lo que Xabi quería y lo que el equipo necesitaba. Fue un momento de aprendizaje. Pude reflexionar y mejorar como persona. Ojalá pueda seguir así con Arbeloa, con quien tengo una conexión enorme", explicó.

"Con Arbeloa he tenido una conexión especial, como la tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor y lo voy a seguir dando. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este momento y quiero seguir mejorando. Los mejores jugadores siempre se levantan", apuntó.

Vinícius reconoció que la reacción que tuvo cuando fue sustituido por Xabi Alonso "no fue un momento bonito" y que después, "con la cabeza fría", entendió que se había equivocado: "Soy joven y cada día es una experiencia nueva en la que puedo mejorar". También habló sobre su posible renovación con el Real Madrid, cuando le queda un año de contrato: "Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo".

"Estamos tranquilos, tengo la confianza del presidente y de toda la gente que habla conmigo. Sabemos lo que queremos y en el momento adecuado haremos la renovación. Es el club de mis sueños, estoy feliz cada día y quiero seguir aquí por muchos años", explicó.

Sobre la sociedad que forma en el terreno de juego con Mbappé, lamentó que la gente "diga muchas cosas" y dejó claro que el jugador francés siempre ha marcado goles y ha ayudado al equipo. "Tenemos que estar conectados mañana. Tengo una conexión increíble con él dentro y fuera del campo".

Además, reconoció que le molesta que se diga que hay menos equilibrio en el Real Madrid cuando Mbappé y él juegan juntos. Al respecto, señaló que las críticas que vienen "de fuera" no se pueden cambiar y apuntó que si el equipo está unido, todo saldrá mejor.

💥 ¡Nuestros goles en Champions esta temporada! pic.twitter.com/2p8xkYrct2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 6, 2026

Preguntado por el racismo y por el episodio que vivió Lamine Yamal con España, fue contundente. "Pasa muchas veces y ojalá podamos seguir esta lucha. Es importante que Lamine hable, puede ayudar a los demás. Somos famosos, tenemos dinero, podemos equilibrar estas cosas, pero los pobres tienen más dificultades que nosotros. Tenemos que estar juntos. No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero hay racistas. Si seguimos esta lucha juntos, en el futuro los nuevos jugadores pueden dejar de pasar por estas situaciones".

Respecto al regreso de Militao a los terrenos de juego tras superar una grave lesión, dijo alegrarse y manifestó su admiración por el central brasileño: "Es el mejor del mundo en su puesto y con él somos más fuertes. Ya están Bellingham, Mendy y Ceballos, que nos pueden ayudar mucho. Va a ser un final de temporada bonito para nosotros".

Por último, tuvo palabras para Harry Kane y su incidencia en el Bayern: "Cambia porque Kane tiene muchos goles. Marca mucho. Es su delantero. Pero tienen un gran equipo, con jugadores que cambian de posición y nos pueden complicar. Quien juegue será difícil y tenemos que estar preparados", concluyó.