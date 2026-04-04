Video: Messi marcó el primer gol de Inter Miami en su nuevo estadio con un cabezazo ante Austin FC

Inter Miami estrenó este sábado 4 de abril el Nu Stadium, su nuevo hogar, en un partido ante Austin FC que estuvo cargado de emociones desde el primer minuto. El debut del recinto no pudo tener un protagonista más apropiado: Lionel Messi anotó el primer gol del equipo en el flamante estadio con un cabezazo al minuto 9 para igualar el marcador 1-1 tras el tempranero tanto de Austin.

El gol llegó tras un centro de Ian Fray desde la banda derecha que Messi conectó de cabeza para vencer al portero Brad Stuver. Una anotación que representa el gol número 903 en la carrera del argentino y el quinto en lo que va de la temporada de la MLS, en igual cantidad de fechas disputadas.

El partido, sin embargo, no terminó con el resultado que esperaban las Garzas. Austin FC se adelantó nuevamente al minuto 52 con un tanto de Jayden Nelson en contragolpe para el 2-1 definitivo, dejando a Inter Miami con la derrota en el día del estreno de su nueva casa pese a las varias ocasiones que generó el equipo de Javier Mascherano en la segunda mitad.

It was ALWAYS going to be him. 💥



Leo Messi scores Miami's first goal at Nu Stadium and pulls the hosts level! pic.twitter.com/p1mDk5NQk2 — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

Este sábado, el Nu Stadium abrió oficialmente sus puertas en una emotiva ceremonia encabezada por David Beckham y los principales dirigentes del club, que culminó con el tradicional corte de listón ante la mirada emocionada de los aficionados de las Garzas.

Para Jorge Mas, uno de los impulsores del proyecto y presidente del Inter Miami, el momento fue especialmente significativo. "En nombre de la familia Mas y Beckham, quiero agradecer a todos los que han formado parte de este camino. Le demostraremos al mundo que soñando todo es posible", afirmó el empresario, cerrando una ceremonia que marcó el inicio de una nueva era para el fútbol en Miami.