Griezmann leyenda del Atlético de Madrid, acordó su llegada a la MLS para la próxima temporada

El delantero Antoine Griezmann, máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid, cerró este martes su fichaje por el Orlando City, con el que firmó por dos años, más un tercero opcional, y al que se incorporará a partir de la próxima temporada, en julio de 2026, una vez finalice el curso con el conjunto rojiblanco, según anunciaron ambos clubes en comunicados.

“El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”, anunció el Atlético de Madrid en un comunicado, al mismo tiempo que el Orlando City.

“El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de la temporada, en la que tenemos por delante la final de la Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones”, añadió el club madrileño.

Calificado por su nuevo club como “icono mundial del fútbol”, Griezmann firmó un contrato de dos años con el conjunto estadounidense, hasta 2027-28, con opción de ampliarlo hasta 2028-29, según informó el Orlando City, que confirmó que llegará en julio, a la espera del certificado internacional de transferencia.

"Estoy muy ilusionado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con el Orlando City. Desde mis primeras conversaciones con el club, pude sentir una gran ambición y una visión clara para el futuro. Espero hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a los aficionados y aportar al equipo", expresó el atacante.

Los objetivos de Griezmann hasta junio están centrados en el Atlético, con el que disputará las nueve jornadas restantes de LaLiga y la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad el 18 de junio, además de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Barcelona.

La decisión del delantero ha sido continuar en el Atlético hasta el final de la temporada. Tenía libertad para definir su futuro por parte del club, con el que renovó hasta 2027.

Diez años, 211 goles y 488 partidos con el Atlético

Cuando termine la temporada será la despedida de una figura del Atlético, al que ha dedicado diez campañas, desde su fichaje en 2014, en dos etapas: de 2014 a 2019 y de 2021 a la actualidad.

La suma de ambas etapas alcanza los 211 goles, con los que se convirtió en el máximo goleador en la historia del club. Superó los 173 de Luis Aragonés el 10 de enero de 2024.

También es el cuarto jugador con más partidos en la historia del club, con 488 apariciones. El Orlando City, fundado en 2010, disputa sus partidos en el estadio Inter&Co, con capacidad para 25,000 espectadores.