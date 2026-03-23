Mundial 2026: La repesca entra en escena con partidos decisivos en Europa y América

El Mundial de la incertidumbre, que aún no ha decidido qué hacer con Irán si se prolonga la guerra en Oriente Medio y observa con atención cualquier estallido de violencia en México, comienza esta semana a despejar incógnitas sobre sus participantes, con una repesca que involucra a dieciséis selecciones europeas y envía a Monterrey y Guadalajara a equipos de Bolivia y a candidatos de Asia, África, la Concacaf y Oceanía.

Mientras el orden mundial se desmorona y la mayoría de gobiernos busca la forma de paliar una crisis energética que amenaza con cambiar la vida de millones de personas, el fútbol, ajeno a todo, sigue con el plan previsto, tratando de convencerse de que dentro de dos meses y medio podrá instalar en Norteamérica un entorno seguro en el que ruede el balón sin sobresaltos.

“Tenemos un calendario. Pronto tendremos confirmados los 48 equipos participantes y queremos que la Copa del Mundo se celebre según lo previsto”, dijo el pasado jueves el presidente Gianni Infantino tras la reunión del Consejo de la FIFA, en Zúrich (Suiza).

Así, el Mundial más atípico de la historia, el primero que organizan tres países, con más selecciones y partidos que nunca (104), y que fue sorteado hace más de 100 días sin completar sus grupos, da un paso más con repescas a ambos lados del Atlántico, de las que saldrán cuatro selecciones europeas y dos de las eliminatorias FIFA, que involucran a los últimos aspirantes de Conmebol, Concacaf, CAF y AFC.

Europa: la última oportunidad de Italia, Lewandowski y Güler

De nuevo al borde de una nueva ausencia, el fútbol italiano se asoma a una tercera eliminación consecutiva de un Mundial. Cuatro veces campeona del mundo, la Azzurra no había fallado en ninguna clasificación hasta que quedó fuera de Rusia 2018 y repitió ausencia en Qatar 2022, pese a haber afrontado las eliminatorias como campeona de Europa.

Ahora, las dos goleadas encajadas frente a Noruega (3-0 y 1-4), que forzaron la destitución de Luciano Spalletti y su sustitución por Gennaro Gattuso, la llevan a una repesca frente a Irlanda del Norte en Bérgamo, en un momento de debilidad de su fútbol, que solo mantiene a Bolonia (Liga Europa) y Fiorentina (Conference) en competiciones europeas.

Si vence a los norirlandeses, la selección de Gattuso se jugará el pase al Mundial el 31 de marzo ante el ganador de la eliminatoria entre Gales y Bosnia Herzegovina.

Para Turquía, la única selección que fue capaz de poner en apuros a España en la fase de clasificación (2-2 en La Cartuja), el cruce frente a Rumanía en Estambul le abre la puerta de regresar a un Mundial casi un cuarto de siglo después, con una generación encabezada por el madridista Arda Güler y el juventino Kenan Yildiz. El ganador se enfrentará al vencedor del Eslovaquia-Kosovo por un puesto en el Mundial.

Y está el caso de Lewandowski. El delantero del Barcelona, con más de 700 goles en su carrera, ha marcado solo dos —uno de penalti— en los siete partidos que suma en los Mundiales que ha disputado. A punto de cumplir 38 años, el de Norteamérica parece su última oportunidad de dejar huella.

Para ello, Polonia debe derrotar en Varsovia a Albania, dirigida por el brasileño Sylvinho, y luego al ganador del Ucrania-Suecia.

Programa de la repesca europea (jueves 26 de marzo):

Turquía-Rumanía

Italia-Irlanda del Norte

Gales-Bosnia

Polonia-Albania

Ucrania-Suecia

Eslovaquia-Kosovo

República Checa-Irlanda

Dinamarca-Macedonia del Norte

Dos duelos poco habituales en Monterrey y Guadalajara

Pese a estar en el mismo continente, Bolivia y Surinam nunca se han enfrentado. Jamaica, a su vez, nunca imaginó que en su camino hacia un Mundial se toparía con Nueva Caledonia. Estas eliminatorias marcan la actividad en dos de las sedes mexicanas.

En Monterrey, Bolivia busca, frente a Surinam, acceder a la final de la repesca, donde aguarda Irak gracias a su mejor clasificación en el ránking FIFA. A dos pasos del sueño mundialista, el pase sería un homenaje a Xabier Azkargorta, el técnico que logró la única clasificación de la Verde a un Mundial (EE. UU. 1994).

Su rival, Surinam, gana protagonismo tras años de aportar jugadores a Países Bajos, como Clarence Seedorf, Edgar Davids o Jimmy Floyd Hasselbaink.

El ganador se enfrentará el 31 a Irak, una selección que incluso solicitó posponer la repesca por la situación en Oriente Medio.

En la otra semifinal, Jamaica se mide a Nueva Caledonia, selección oceánica con unos 297,000 habitantes, reconocida por la FIFA desde 2004.

El atractivo del duelo también pone a prueba a Guadalajara como sede, en medio de preocupaciones por la seguridad en el estado de Jalisco.

El ganador jugará el 31 contra la República Democrática del Congo.

Repesca intercontinental (jueves 26 de marzo)