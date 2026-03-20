Argentina presentó su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026

La Selección Argentina presentó oficialmente su camiseta alternativa para la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El diseño, desarrollado por Adidas, fue presentado con Lionel Messi como principal figura de la campaña, quien además compartió imágenes luciendo la nueva indumentaria en sus redes sociales.

La nueva camiseta cuenta con una base negra y un diseño en espiral con distintas tonalidades de azul que convergen en el centro del pecho formando la silueta de una pelota de fútbol. Los detalles en blanco incluyen las mangas, las tres tiras características de Adidas, el escudo de la AFA y el parche de campeón del mundo, mientras que los números se ubican hacia un costado para dejar espacio al parche oficial de la FIFA.

Según la descripción oficial del producto, el diseño está inspirado en las expresiones artísticas de Argentina, con sus líneas onduladas que remiten al "fileteado porteño" y a una estética contemporánea que busca representar tanto la tradición como la evolución del seleccionado campeón del mundo.

Precios y disponibilidad

La camiseta ya está disponible para la venta a través de la web oficial de Adidas y la tienda de la AFA en distintas versiones, desde la edición para hinchas hasta la profesional utilizada por los jugadores. También se encuentran disponibles versiones femeninas, infantiles y manga larga, además de shorts y medias a juego.

Adicionalmente fue presentada la indumentaria para el arquero, que tiene el verde como color principal con detalles azules y el parche de campeón del mundo en dorado, completando así el kit alternativo de la selección para el Mundial.

Si bien la camiseta fue diseñada pensando en el Mundial 2026, podría estrenarse antes en esta misma fecha FIFA. Argentina tiene programados dos amistosos de preparación, el primero ante Mauritania en La Bombonera el 27 de marzo, y posteriormente ante Guatemala, como parte de su preparación final rumbo al torneo donde buscará defender el título mundial conquistado en Qatar 2022.