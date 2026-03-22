Vinícius lidera la remontada del Real Madrid ante el Atlético en el derbi del Bernabéu

El Real Madrid se quedó con el derbi madrileño al remontar 3-2 al Atlético de Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu en la jornada 29 de LaLiga. Vinicius Jr. fue el gran protagonista con un doblete que decidió el partido, mientras que Federico Valverde también anotó aunque terminó siendo expulsado por una dura entrada sobre Baena.

El partido arrancó complicado para los merengues. El Atlético se adelantó al minuto 33 con un gol de Ademola Lookman que silenció el Bernabéu y puso en aprietos al equipo de Álvaro Arbeloa. Sin embargo, el Madrid reaccionó en el complemento con determinación y en tres minutos dio vuelta al marcador.

Vinicius igualó al minuto 52 desde el punto penal y Valverde puso el 2-1 al minuto 55 con un potente remate. Pero el Atlético no bajó los brazos y Nahuel Molina igualó nuevamente al minuto 66 con un disparo de larga distancia para poner el 2-2, manteniendo la emoción hasta los últimos minutos.

Vinicius, el héroe del derbi

La sentencia llegó al minuto 72 con el segundo gol de Vinicius, quien firmó su segundo doblete consecutivo tras el que ya había anotado el martes ante el Manchester City en la Champions League. El brasileño no brilló en exceso durante el partido pero fue totalmente decisivo en los momentos clave para darle los tres puntos al Madrid.

Con esta victoria, el Real Madrid suma cinco triunfos consecutivos y se mantiene en el segundo lugar de LaLiga con 69 puntos, a cuatro del líder Barcelona que venció 1-0 al Rayo Vallecano en el Camp Nou. El Atlético de Madrid, en cambio, confirma su adiós definitivo a la pelea por el título al quedar a 16 puntos del Barcelona y 12 del propio Madrid.

Los Colchoneros de Simeone se quedan además con dos bajas para el próximo duelo liguero ante el Barcelona, ya que Cardoso y Llorente vieron amarilla estando apercibidos. Poco en juego tendrá el Atlético en ese encuentro, con la mirada puesta en la ida de los cuartos de final de la Champions League cuatro días después.