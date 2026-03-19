¿Cuántos partidos se perderá Thibaut Courtois con el Real Madrid tras su lesión?

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, estará fuera de las canchas alrededor de un mes y medio, tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido del martes último contra el Manchester City.

Según informó el club en un comunicado oficial, las pruebas efectuadas por los Servicios Médicos del Real Madrid confirmaron la lesión, que lo mantendrá alejado de la competencia, al menos, hasta mayo según dieron a conocer medios internacionales.

La dolencia se originó durante el calentamiento previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, aunque Courtois decidió jugar. Pese a las molestias, el guardameta fue determinante en la primera parte, con cuatro intervenciones clave.

Sin embargo, en la segunda mitad, con el marcador 1-1, el técnico Álvaro Arbeloa optó por sustituirlo para evitar mayores riesgos y dio ingreso al ucraniano Andriy Lunin. Lo que parecía una decisión preventiva terminó en una lesión muscular que deja al Real Madrid sin su portero titular en un momento decisivo de la temporada.

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Ante esta situación, el protagonismo bajo los tres palos recaerá de nuevo en Andriy Lunin, quien hasta ahora ha disputado solo cuatro partidos en la presente campaña: dos en la Liga de Campeones, contra Olympiacos y Manchester City, y dos en la Copa del Rey, frente a Talavera de la Reina y Albacete.

El ucraniano tendrá este domingo su debut liguero en un escenario de máxima exigencia: el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Es un rival al que Lunin ya ha enfrentado en cuatro ocasiones, con balance de tres derrotas y un empate.