Champions League: Así se disputarán los cuartos de final del torneo más importante de Europa

La Liga de Campeones de Europa entra en su tramo más emocionante. Tras completarse los octavos de final, solo ocho equipos permanecen en la lucha por levantar el trofeo más prestigioso del fútbol europeo. Los cuartos de final, que se disputarán los días 7 y 8 de abril (ida) y 14 y 15 del mismo mes (vuelta), presentan cruces de alto voltaje entre históricos del torneo y proyectos que sueñan con la gloria continental.

Las eliminatorias quedaron conformadas de la siguiente manera: Real Madrid vs. Bayern Múnich, Barcelona vs. Atlético de Madrid, París Saint-Germain vs. Liverpool y Sporting de Portugal vs. Arsenal. Los partidos de vuelta se jugarán en el estadio del segundo equipo mencionado en cada cruce.

Uno de los enfrentamientos más atractivos será el que protagonicen Barcelona y Atlético de Madrid, que se medirán por tercera vez en su historia en la Champions League, nuevamente en la ronda de cuartos de final. La ida se disputará en el Camp Nou, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Metropolitano, luego de que el conjunto dirigido por Diego Simeone se quedara con la localía tras eliminar al Tottenham en los octavos.

El ganador del Barcelona-Atlético se enfrentará en semifinales al vencedor de la otra eliminatoria de este sector, que enfrenta al Sporting de Portugal y al Arsenal. La ida se jugará en Lisboa y la vuelta en Londres, en una serie que mide la solidez del fútbol portugués ante la intensidad del conjunto inglés.

Gigantes europeos cara a cara

En la otra mitad del cuadro aparece otro cruce de enorme peso histórico: Real Madrid vs. Bayern Múnich. El conjunto blanco, que dejó en el camino al Manchester City en octavos, recibirá primero al equipo alemán en el Santiago Bernabéu, para luego definir la serie en el Allianz Arena. El Bayern llega como líder y vigente campeón de la Bundesliga, además de haber finalizado segundo en la fase de liga del torneo.

Las estadísticas recientes favorecen al Real Madrid, que se mantiene invicto en sus últimos ocho enfrentamientos de Champions ante el Bayern, con seis victorias, y lo ha eliminado en sus últimos cuatro cruces directos. La última vez que el conjunto alemán se impuso fue en 2012.

Por ese mismo sector del cuadro también se medirán el París Saint-Germain y el Liverpool, con la ida en el Parque de los Príncipes y la vuelta en Anfield. El PSG llega tras una eliminatoria contundente ante el Chelsea, mientras que el Liverpool mostró su poder ofensivo al remontar el 1-0 sufrido ante el Galatasaray con una goleada en la vuelta.

Con los cuartos de final definidos, la Champions League entra en su fase decisiva. Ocho clubes, todos con historia, ambición y argumentos futbolísticos, continúan en carrera por el título. A partir de abril, cada detalle será clave en el camino hacia la final y la corona europea.