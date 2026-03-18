¿Fin de ciclo? Guardiola y el Manchester City, en su momento más delicado

Es 18 de abril y Pep Guardiola encara la primavera con sus dos principales objetivos dilapidados. La Premier League está virtualmente perdida y el Real Madrid lo ha eliminado de la Champions League por tercer año consecutivo.

Al Manchester City solo le queda luchar por la Copa de la Liga y la FA Cup para tratar de maquillar otra temporada decepcionante que, de no terminar con algún trofeo, sería la segunda en blanco consecutiva del técnico de Sampedor.

Guardiola puede completar este domingo una semana dramática. La final de la Copa de la Liga ante el Arsenal, hambriento de títulos tras seis años de espera, puede ser la guinda de un amargo pastel, tras empatar el sábado contra el West Ham United y perder ante el Real Madrid este martes.

En un espacio de cuatro días, el City se ha quedado a nueve puntos del Arsenal en la pelea por la Premier League —aunque con un partido menos— y eliminado de la Champions antes de los cuartos de final por segunda campaña seguida. La de este año ha sido especialmente dolorosa porque, visto el estado del Real Madrid antes de la ida, en Mánchester se consideraban favoritos y con opciones de soñar con la segunda ‘Orejona’ de su historia.

El desastroso planteamiento de Guardiola en la ida, unido a la expulsión de Bernardo Silva y el penalti que condicionó la eliminatoria, echó por tierra las aspiraciones de los ‘Sky Blues’ y convirtió a Guardiola, junto a Diego Pablo Simeone, en el técnico que más veces ha sido eliminado por el Real Madrid en competiciones europeas.

Estar en pleno marzo con los principales objetivos perdidos es un escenario atípico para Guardiola, pero que le haya ocurrido dos años consecutivos resulta inusual. El preparador español solo ha vivido dos temporadas en blanco en toda su carrera: la primera en el City, la 2016-2017, y la pasada, la 2024-2025. Nunca le ocurrió ni en el Barcelona, con el que conquistó 14 trofeos, ni en el Bayern de Múnich, donde sumó siete.

El City ha sido su etapa más gloriosa, con 18 títulos, incluidas seis Premier League y la primera Champions en la historia del club, pero los dos últimos años han sido decepcionantes. El curso pasado, el equipo perdió la Premier muy pronto en favor del Liverpool, cayó en el ‘playoff’ de Champions frente al Madrid y no pudo salvar la campaña en la final de la FA Cup, que cedió de forma sorprendente contra el Crystal Palace.

Entre enero de 2025 y enero de este año, el City invirtió alrededor de 500 millones de euros en fichajes para rearmar la plantilla y darle a Guardiola las herramientas necesarias para revertir la situación.

Y, a 18 de marzo, va encaminado a lo mismo. Puede evitar el año en blanco este domingo, cuando se enfrente al Arsenal en la final de la Copa de la Liga en Wembley, o ganando la FA Cup, donde juega los cuartos contra el Liverpool, pero ambos parecen premios menores para las aspiraciones de uno de los clubes más grandes de Europa.

A Guardiola aún le queda un año más de contrato, pero los rumores sobre que estos son sus últimos meses en Mánchester cada vez son más fuertes y su actitud ante la prensa parece ir en esa dirección.

Tras la eliminación en el Etihad Stadium, trató de mandar un mensaje positivo a los suyos: “Volveremos a estar aquí el año que viene”, pero no son pocos los que se preguntan si el City estará de vuelta con él o sin él.