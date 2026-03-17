Vinícius, autocrítico tras su doblete frente al City: “He fallado muchas, pero no hemos necesitado tanto”

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Vinícius, autocrítico tras su doblete frente al City: “He fallado muchas, pero no hemos necesitado tanto”

Vinícius Júnior fue la gran figura del Madrid en la victoria ante el City, al marcar un doblete que impulsó la confianza del equipo y selló el pase a cuartos de final, pese a reconocer que falló varias ocasiones durante el partido.

Herberth Marroquín

Agencia EFE

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MANCHESTER (United Kingdom), 17/03/2026.- Vinicius Junior of Real Madrid in action during the UEFA Champions League Round of 16 2nd leg match between Manchester City and Real Madrid in Manchester, Great Britain, 17 March 2026. (Liga de Campeones, Gran Bretaña, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Vinícius Jr. marcó los dos tantos de la victoria del Real Madrid frente al City (Foto Prensa Libre: EFE).

El brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, nombrado mejor jugador del partido contra el Manchester City (1-2) por su doblete, reconoció que falló “muchas” ocasiones en el partido y, a la vez, señaló que salir ganador era “muy importante” para la confianza del equipo.

“Es un partido muy importante para nuestra confianza. Desde el principio de la temporada hemos tenido muchos partidos buenos, pero no hemos controlado tanto como en esta eliminatoria. Era un partido difícil contra un gran equipo y un gran entrenador, pero sabíamos lo que teníamos que hacer. Aprovechamos las oportunidades. He fallado muchas, pero no hemos necesitado tanto”, analizó en Movistar+ tras el partido.

“Es un momento importante en el que todos los jugadores sabemos que vienen los buenos partidos. En esta competición, en el Real Madrid, todo cambia y estamos preparados para más”, destacó.

Vinícius comentó cómo decidió tirar el penalti este martes, a pesar de haber fallado el pasado miércoles. “Le dije a Fede —Valverde— que tirara el de la ida, pero no quiso. Hoy le dije también, pero me dio toda la confianza”, señaló.

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Además, el brasileño explicó su celebración del primer gol ante los aficionados del Manchester City, que la pasada temporada le dedicaron una pancarta para que “dejara de llorar” por perder el Balón de Oro. Un año después, ‘Vini’ les dedicó un gesto simulando el llanto. “El fútbol es bueno porque siempre te da otra oportunidad. Hemos ganado, vamos a cuartos de final”, dijo.

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