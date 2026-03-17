“Estoy molesto y triste, pero el sueño del Mundial sigue vivo”, afirma Neymar tras no ser convocado por Brasil

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“Estoy molesto y triste, pero el sueño del Mundial sigue vivo”, afirma Neymar tras no ser convocado por Brasil

Neymar confesó sentirse molesto y triste por no ser convocado por Carlo Ancelotti para los amistosos de Brasil, aunque mantiene la esperanza de recuperar su mejor nivel físico y llegar al Mundial 2026 con la Canarinha.

Herberth Marroquín

Agencia EFE

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AME8269. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/03/2026.- Fotografía de archivo fechada el 09 de marzo de 2025 del jugador Neymar del Santos reaccionando previo a un partido en el estadio Neo Química Arena en Sao Paulo (Brasil). Neymar, por su cuestionado estado físico, y la elección del portero titular son las grandes incógnitas de la selección brasileña a 100 días del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el que la Canarinha buscará su sexta estrella. EFE/ Sebastiao Moreira ARCHIVO

Neymar dijo este lunes que se siente “molesto” y “triste” por no haber sido convocado por el técnico de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, para los amistosos que disputará Brasil contra Francia y Croacia, pero se mostró esperanzado en formar parte de la Canarinha para el Mundial.

“Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma: día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido”, dijo el astro del fútbol brasileño a MadHouseTV al finalizar un partido en la Kings League.

La estrella del Santos señaló que el sueño está vivo porque aún queda una convocatoria. “Lograremos nuestro objetivo”, aseguró.

Durante la convocatoria para los últimos amistosos que jugará Brasil antes del Mundial de fútbol, Ancelotti afirmó que Neymar aún no está al 100% de su condición física, pese a que muestra sus cualidades técnicas en cada partido con el Santos y que, por ese motivo, aún no lo puede llamar para formar parte de la Canarinha.

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El seleccionador aseguró que no descarta convocar a Neymar para el Mundial 2026, pero para ello debe demostrar que está en su mejor nivel físico.

El máximo goleador en la historia de la selección brasileña, según la FIFA, no juega con la camiseta de su país desde octubre de 2023, cuando, en las eliminatorias sudamericanas, terminó lesionado en un partido contra Uruguay. Desde entonces, ha pasado más tiempo de baja que en la cancha, además de enfrentar otras lesiones y problemas musculares.

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