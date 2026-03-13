Brasil inicia su camino al Mundial 2026 con su nueva equipación alterna, liderada por Vinícius Jr.

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó fuera de la cancha, y la pentacampeona Brasil, una de las selecciones más emblemáticas del planeta, volvió a marcar tendencia. La Canarinha presentó oficialmente su segunda indumentaria para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá: una camiseta azul diseñada que combina innovación tecnológica, identidad histórica del cuadro brasileño.

Brasil mantiene su récord histórico: es la única selección que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde 1930. No obstante, su camino hacia la clasificación no estuvo exento de tensión.

La Verdeamarela finalizó en la quinta posición de las Eliminatorias Sudamericanas, un puesto que en el formato anterior la habría obligado a disputar el repechaje, pero que, gracias a la expansión del torneo a 48 selecciones, le otorgó el boleto directo al Mundial. En el sorteo mundialista, Brasil quedó ubicado en el Grupo C, donde se medirá ante Marruecos, Haití y Escocia.

De cara al Mundial, la selección brasileña atraviesa una nueva etapa bajo la dirección del italiano Carlo Ancelotti, quien busca devolver protagonismo absoluto a un equipo acostumbrado a competir siempre por el título. Con una generación liderada por figuras como Vinicius Jr. y una mezcla de juventud y experiencia, el objetivo es claro: volver a levantar la Copa del Mundo.

En un elegante tono azul, acompañado de finas rayas verticales en color negro, la nueva casaca de la selección brasileña rinde homenaje a su historia sin dejar de lado la innovación.

El tradicional amarillo de su primer uniforme se hace presente a través de delicados vivos en las mangas y en el contorno de los números, aportando identidad y contraste al diseño. La camiseta está coronada al centro por el escudo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)

La nueva equipación de la selección de Brasil debutará en el amistoso ante Francia el próximo 26 de marzo, en el Estadio Gillette de Boston, Estados Unidos, como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de 2026.