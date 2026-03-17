Champions League: Vinícius sentencia al City y el Real Madrid vuelve a conquistar el Etihad

Después de una semana en la que se escuchó la palabra remontada en centenares de ocasiones en Mánchester, al City le duró la esperanza veinte minutos. Fue lo que tardó Bernardo Silva en condenar a su equipo al bloquear con el brazo un disparo de Vinícius Júnior en la línea de gol. Expulsado, penalti para el Real Madrid, convertido por el brasileño, y clasificación a cuartos de final con mucho menos sufrimiento del esperado (1-2).

Mientras el Madrid saboreaba el pase a cuartos y otro triunfo en el Etihad, Pep Guardiola perdía los papeles tras ver cómo todo su plan se desmoronaba con apenas veinte minutos en el marcador. Bernardo acababa de sufrir la primera expulsión de su carrera, concedió un penalti al Real Madrid —que esta vez Vinícius no falló— y obligó a su equipo a una quimera: remontar cuatro goles en contra con un jugador menos.

El técnico de Sampedor se desgañitaba y sonreía irónicamente con el cuarto árbitro, al tiempo que era amonestado por su conducta. La gran remontada que ansiaba Mánchester, y que faltaba en el extenso palmarés de Guardiola, se acababa de esfumar.

Y eso que el City hizo méritos para cumplir con ese cliché de que las remontadas comienzan con un gol tempranero. Después de un fallo de Fede Valverde frente a Gianluigi Donnarumma en el primer minuto, el City dispuso de tres ocasiones en cinco minutos para adelantarse: un disparo de Rayan Cherki al cuerpo de Courtois, una parada del belga a Rodrigo Hernández y un remate de Reijnders que tapó la defensa.

El City merecía el gol que encendiera los ánimos, pero, a la contra —la tan temida arma por Guardiola—, la eliminatoria se terminó. Vinícius corrió por la banda, superó a Matheus Nunes y estrelló el balón en el palo. El rechace lo recogió Arda Güler, que buscó un centro para el brasileño. A la segunda, bajó el balón y probó con la zurda. En la línea de gol, Bernardo despejó haciendo una “zamorana”: puso los brazos en la espalda y sacó el codo.

La única duda que tenía Clément Turpin para pitar el penalti era si había fuera de juego en la salida de Vinícius. Cuando comprobó que no, fue al monitor, sancionó la falta y expulsó a Bernardo.

Se resarció desde los once metros Vinícius, olvidando el penalti fallado en la ida, y dio comienzo a un escenario que pocos madridistas esperaban. Era el minuto 25 y la afición blanca alternaba el “Somos los reyes de Europa” y el “Así, así, así gana el Madrid” con los “olés” cada vez que su equipo tocaba la pelota.

Guardiola se hundía en el banquillo. Tanta remontada, tanta épica, para que al final se hiciera realidad la frase que pronunciaba el comentarista de la televisión británica cuando comenzaba el encuentro: “El Real Madrid es una bestia diferente en primavera”.

Este contexto relajó al Madrid, que permitió un gol de Haaland antes del descanso, pero ese impulso anímico no fue suficiente para que el City, con uno menos, fuera capaz de poner en apuros la clasificación a cuartos de los blancos.

Los de Álvaro Arbeloa, elogiado continuamente por la grada, siempre dieron la impresión de que podían conseguir algún gol si así se lo proponían o si el partido lo requería. Llegaban con bastante sencillez a la portería de Donnarumma, mientras que, cuando el City conseguía marcar, lo hacía en fuera de juego. Así se invalidó un tanto a Doku y otro a Marmoush.

Y, con el City vencido, ya en la lona, Vinícius empujó a puerta el 1-2 y conquistó de nuevo el Etihad Stadium. La única mala noticia llegó en su propia portería, cuando, al descanso, Thibaut Courtois pidió el cambio. El belga se hizo daño en el aductor y tuvo que dejar su lugar a Andriy Lunin, que cumplió cuando fue exigido.

Pese a este inconveniente, el Madrid se marcha reforzado de Mánchester. Esta eliminatoria puede cambiar el rumbo de la temporada de un equipo que llegará a abril vivo en la liga y en la Champions, con una más que posible eliminatoria de cuartos ante el Bayern de Múnich.

El City, por su parte, perdió prácticamente la Premier el pasado sábado y ahora se queda fuera de la Champions. Con la Copa de la Liga y la FA Cup como únicos alicientes, Guardiola se asoma a una segunda temporada en blanco, quizá la última en el City.