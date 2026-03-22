Barcelona vence 1-0 al Rayo Vallecano con gol de Araujo y Joan García como figura en la portería

Barcelona venció 1-0 al Rayo Vallecano este domingo en el Spotify Camp Nou en la jornada 29 de LaLiga, en un partido más difícil de lo esperado para los azulgrana. El único gol del encuentro llegó al minuto 24, cuando Ronald Araújo apareció con un potente remate de cabeza tras un balón detenido para vencer al portero Augusto Batalla y poner el único tanto del partido.

Con este triunfo, el Barcelona amplía su ventaja en la cima de LaLiga con 73 puntos, siete más que el Real Madrid que se mantiene segundo con 66 unidades. Los culés, dirigidos por Hansi Flick, llegan a este resultado tras una semana brillante que incluyó la clasificación a los cuartos de final de la Champions League con una goleada 7-2 sobre el Newcastle.

El Rayo Vallecano, pese a llegar como decimocuarto en la tabla, complicó al Barcelona durante gran parte del partido con su presión y sus llegadas al arco rival. Los madrileños no merecieron irse de vacío pero Joan García fue insuperable bajo los tres palos del conjunto azulgrana.

Joan García, el hombre del partido

El portero del Barcelona fue la figura más destacada del encuentro con varias intervenciones decisivas que evitaron el empate del Rayo. La más llamativa llegó al minuto 89, cuando Jorge de Frutos ya celebraba el gol del empate pero García apareció con una desviación salvadora que mantuvo la ventaja del Barcelona hasta el pitazo final.

El Rayo tuvo su mejor ocasión al minuto 83, cuando cuatro jugadores visitantes se escaparon solos hacia la portería barcelonista, pero Alfonso Espino desperdició la oportunidad más clara del partido al enviar el balón por encima del marco. Barcelona sufrió en los últimos minutos pero sostuvo el resultado gracias en gran parte a su portero.

Con esta victoria Barcelona cierra la jornada 29 con 73 puntos y se marcha al parón internacional con la tranquilidad de liderar LaLiga. Tras el descanso, los culés regresan el 4 de abril con un duelo ante el Atlético de Madrid, inicio de una intensa serie de tres enfrentamientos consecutivos entre ambos equipos que también incluye los cuartos de final de la Champions League.