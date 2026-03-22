Real Madrid vs. Atletico de Madrid: Fecha, hora y dónde ver el derbi madrileño por la jornada 29 de LaLiga

Este domingo 22 de marzo se disputa uno de los partidos más atractivos de la temporada en LaLiga. Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizan el derbi madrileño por la jornada 29 del campeonato español en el estadio Santiago Bernabéu, en un duelo que tiene implicaciones directas en la pelea por el título.

El Real Madrid llega al partido en el segundo lugar de la tabla con 66 puntos, a cuatro del líder Barcelona que acumula 70 unidades en 28 partidos. Los merengues, dirigidos por Álvaro Arbeloa, vienen de un gran momento tras eliminar al Manchester City de la Champions League a mitad de semana y buscan sumar tres puntos que los acerquen a los azulgrana en la clasificación.

Atlético de Madrid llega en la cuarta posición con 57 puntos y también viene motivado tras eliminar al Tottenham en los octavos de final de la Champions League. Los Colchoneros del Cholo Simeone mantienen sus opciones en la pelea por los primeros lugares de LaLiga y necesitan los tres puntos para no perder terreno frente a los equipos de arriba.

Datos del partido

Fecha: domingo 22 de marzo de 2026

Hora: 2:00 PM (hora Guatemala)

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

El Atlético de Madrid llega al derbi con un calendario muy apretado en las próximas semanas. Los Colchoneros tienen por delante los cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona, duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo continental, y además se preparan para disputar la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Para el Real Madrid, la victoria en el derbi sería un golpe anímico importante de cara a la recta final de LaLiga, donde el Barcelona sigue como líder con cuatro puntos de ventaja. Los merengues saben que no pueden ceder más puntos si quieren mantenerse en la pelea por el título español hasta la última jornada.