Joan Laporta es reelegido presidente del Barcelona hasta 2031 con el 68% de los votos

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Joan Laporta es reelegido presidente del Barcelona hasta 2031 con el 68% de los votos

Joan Laporta superó ampliamente a Víctor Font y cumplirá su tercer mandato al frente del club catalán.

Alejandra Soto

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BARCELONA, 16/03/2026.- El presidente reelegido del FC Barcelona, Joan Laporta, acompañado por miembros de su directiva celebra su victoria en la elecciones que el club blaugrana ha celebrado este Domingo. EFE / Enric Fontcuberta.

El presidente reelegido del FC Barcelona, Joan Laporta, acompañado por miembros de su directiva celebra su victoria en la elecciones que el club blaugrana ha celebrado este Domingo. (Foto Prensa Libre: EFE / Enric Fontcuberta).

Joan Laporta continuará como presidente del FC Barcelona hasta 2031 tras imponerse este domingo a Víctor Font con el 68.18% de los votos en las elecciones celebradas en el Spotify Camp Nou.

La victoria representa el tercer mandato de Laporta al frente del club. El dirigente había presidido el Barcelona entre 2003 y 2010, regresó en 2021 para su segundo ciclo y ahora extiende su gestión cinco años más. En comparación con las elecciones de 2021, Laporta amplió considerablemente su ventaja sobre Font, quien prácticamente repitió el mismo porcentaje de votos que obtuvo en aquella ocasión.

La participación fue la nota negativa de la jornada electoral. Los 48.480 socios que acudieron a votar representan el 42.34% del censo total de 114.504 personas convocadas, convirtiéndose en la participación más baja en unas elecciones del Barcelona desde 1997, pese a que los datos parciales durante la jornada apuntaban a cifras históricas.

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La jornada electoral

Varios jugadores del primer equipo acudieron a votar tras la victoria 5-2 ante el Sevilla por la mañana. Raphinha, Marc Bernal, Dani Olmo, Fermín López, Gavi y Ronald Araújo fueron algunos de los futbolistas que se presentaron en las urnas respaldando a Laporta, en una de las imágenes más comentadas de la jornada electoral.

Lamine Yamal no pudo votar pese a haberse pronunciado públicamente a favor de Laporta. El motivo es que no cumple el requisito mínimo de un año de antigüedad como socio del club, ya que se dio de alta el 13 de julio de 2025, el día que cumplió la mayoría de edad.

Laporta celebró el resultado destacando el respaldo de los socios al proyecto que ha construido durante su mandato. El dirigente agradeció el apoyo recibido y pidió un aplauso para el entrenador Hansi Flick, el director deportivo Deco y los técnicos de la cantera, dejando claro que el camino del club continuará en la misma dirección durante los próximos cinco años.

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Con esta reelección, Laporta se consolida como el presidente más influyente en la historia reciente del Barcelona. El dirigente asume su tercer mandato con el equipo liderando LaLiga y compitiendo en los octavos de final de la Champions League, donde este miércoles recibe al Newcastle United con el marcador empatado 1-1 tras el partido de ida.

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Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

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