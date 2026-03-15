Fútbol Internacional

Barcelona golea 5-2 al Sevilla con triplete de Raphinha y se consolida en el liderato de LaLiga

Los azulgrana se toman la revancha ante los andaluces y amplían a cuatro puntos su ventaja sobre el Real Madrid.

El defensa portugués del FC Barcelona João Cancelo celebra tras anotar el 5-0 durante el partido de LaLiga entre el Barcelona y el Sevilla disputado en el Camp Nou en Barcelona, este domingo.(Foto Prensa Libre: EFE/ Enric Fontcuberta).

Barcelona goleó 5-2 al Sevilla este domingo en el Spotify Camp Nou en la jornada 29 de LaLiga y se consolida en lo más alto del campeonato español con 70 puntos. Los culés se tomaron la revancha ante un rival que los había vencido en la primera vuelta de la temporada y respondieron con una actuación contundente de principio a fin.

La gran figura del partido fue Raphinha, quien anotó un triplete para liderar la victoria azulgrana. El brasileño marcó al minuto 7, al 20 y al 51, con dos de sus goles llegando desde el punto penal. Los otros tantos del Barcelona fueron obra de Dani Olmo al minuto 38 y de João Cancelo al 60, completando así la goleada ante los sevillanos.

La victoria llega en un día especial para el club catalán, ya que este domingo también se celebran las elecciones para conformar la nueva junta directiva del Barcelona. Joan Laporta y Víctor Font compiten por la presidencia del club, con Laporta buscando continuar al frente de la institución y Font aspirando a su primer mandato.

Barcelona líder y con la mirada en la Champions

Con este resultado, el Barcelona suma 70 puntos y amplía su ventaja sobre el Real Madrid a cuatro unidades. Los merengues, que este sábado vencieron 4-1 al Elche, acumulan 66 puntos en el segundo lugar y ven cómo los azulgrana siguen ampliando la diferencia en la recta final de LaLiga.

Raphinha fue determinante en los momentos clave del partido. El delantero brasileño abrió el marcador a los siete minutos y no dejó de generar peligro durante todo el encuentro, completando su triplete en el segundo tiempo para sellar una actuación que lo posiciona como uno de los jugadores más en forma del campeonato español.

El Sevilla, que llegaba con cinco partidos consecutivos sin perder, no pudo replicar la victoria por 4-1 que le había propinado al Barcelona en la jornada 8 de esta temporada. Los andaluces descontaron en dos ocasiones pero nunca pudieron frenar la superioridad de un Barcelona que resolvió el partido con claridad.

Ahora el Barcelona deberá cambiar el chip y enfocarse en la Champions League. Este miércoles recibe al Newcastle United en el partido de vuelta de los octavos de final, con el marcador empatado 1-1 tras el partido de ida disputado en St James' Park, lo que convierte el duelo en una eliminatoria completamente abierta.