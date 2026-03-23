Así se jugarán los repechajes que definirán los últimos seis cupos del Mundial 2026

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Así se jugarán los repechajes que definirán los últimos seis cupos del Mundial 2026

A partir de este jueves 26 de marzo, 22 selecciones se disputarán los últimos boletos disponibles en el repechaje de UEFA e intercontinental para la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Alejandra Soto

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Gianni Infantino presenta las llaves del repechaje UEFA en el sorteo realizado en Zurich, Suiza. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Mundial 2026 está a punto de completar su cuadro. Esta semana arranca la fase de repechaje que definirá a los seis clasificados que aún faltan, con partidos tanto del torneo europeo de la UEFA como del Repechaje Internacional, que tendrá a México como sede.

En total serán 16 partidos entre semifinales y finales. La UEFA pondrá en juego cuatro cupos con ocho cruces de semifinales a partido único este jueves 26 de marzo, mientras que el Repechaje Internacional disputará sus semifinales entre el 26 y 27 de marzo, también con sede en tierras mexicanas.

Todos los duelos se definen en partido único, con tiempo extra y penales en caso de empate, lo que garantiza que en cada cruce habrá un clasificado directo sin vuelta atrás. La jornada de semifinales arranca con ocho duelos europeos y las primeras semifinales del repechaje internacional.

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Los partidos del repechaje UEFA

  • Turquía vs. Rumania
  • Eslovaquia vs. Kosovo
  • Gales vs. Bosnia y Herzegovina
  • Italia vs. Irlanda del Norte
  • Ucrania vs. Suecia
  • Polonia vs. Albania
  • República Checa vs. Irlanda
  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte
  • Bolivia vs. Surinam
  • Nueva Caledonia vs. Jamaica

Los ganadores de cada cruce se medirán el martes 31 de marzo en las finales que definirán a los seis clasificados y sus respectivos grupos en el Mundial:

Los cuatro cupos europeos tienen destino definido. El clasificado del cruce entre República Checa o Irlanda contra Dinamarca o Macedonia del Norte se unirá al Grupo A, donde ya esperan el anfitrión México, Sudáfrica y Corea del Sur. El boleto del duelo entre Gales o Bosnia y Herzegovina contra Italia o Irlanda del Norte llevará a su ganador al Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza. El vencedor de la llave entre Eslovaquia o Kosovo ante Turquía o Rumania completará el Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia. Por último, quien salga del cruce entre Ucrania o Suecia contra Polonia o Albania cerrará el Grupo F, que ya tiene a Países Bajos, Japón y Túnez.

Llaves del repechaje intercontinental de UEFA. (Foto vía FIFA).

Repechaje intercontinental

En el Repechaje Internacional, no todos los equipos arrancan desde la misma ronda. Irak y República Democrática del Congo se clasificaron directamente a las finales por tener mejor posición en el Ranking FIFA entre los participantes de esta fase, lo que les garantizó evitar las semifinales. Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia y Jamaica, al estar peor ubicados en ese ranking, deben disputar primero los cruces previos para ganarse el derecho de medirse a los ya clasificados.

Así, el ganador de Bolivia vs. Surinam enfrentará a Irak por el cupo del Grupo I, donde ya están Francia, Senegal y Noruega. Mientras que el vencedor de Nueva Caledonia vs. Jamaica se medirá a República Democrática del Congo por el último boleto del Grupo K, que ya tiene a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Calendario de la semana del repechaje intercontinental que se jugará en México. (Foto vía FIFA).

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

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