Así se jugarán los repechajes que definirán los últimos seis cupos del Mundial 2026

El Mundial 2026 está a punto de completar su cuadro. Esta semana arranca la fase de repechaje que definirá a los seis clasificados que aún faltan, con partidos tanto del torneo europeo de la UEFA como del Repechaje Internacional, que tendrá a México como sede.

En total serán 16 partidos entre semifinales y finales. La UEFA pondrá en juego cuatro cupos con ocho cruces de semifinales a partido único este jueves 26 de marzo, mientras que el Repechaje Internacional disputará sus semifinales entre el 26 y 27 de marzo, también con sede en tierras mexicanas.

Todos los duelos se definen en partido único, con tiempo extra y penales en caso de empate, lo que garantiza que en cada cruce habrá un clasificado directo sin vuelta atrás. La jornada de semifinales arranca con ocho duelos europeos y las primeras semifinales del repechaje internacional.

Los partidos del repechaje UEFA

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Italia vs. Irlanda del Norte

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

República Checa vs. Irlanda

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Bolivia vs. Surinam

Nueva Caledonia vs. Jamaica

Los ganadores de cada cruce se medirán el martes 31 de marzo en las finales que definirán a los seis clasificados y sus respectivos grupos en el Mundial:

Los cuatro cupos europeos tienen destino definido. El clasificado del cruce entre República Checa o Irlanda contra Dinamarca o Macedonia del Norte se unirá al Grupo A, donde ya esperan el anfitrión México, Sudáfrica y Corea del Sur. El boleto del duelo entre Gales o Bosnia y Herzegovina contra Italia o Irlanda del Norte llevará a su ganador al Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza. El vencedor de la llave entre Eslovaquia o Kosovo ante Turquía o Rumania completará el Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia. Por último, quien salga del cruce entre Ucrania o Suecia contra Polonia o Albania cerrará el Grupo F, que ya tiene a Países Bajos, Japón y Túnez.

Llaves del repechaje intercontinental de UEFA. (Foto vía FIFA).

Repechaje intercontinental

En el Repechaje Internacional, no todos los equipos arrancan desde la misma ronda. Irak y República Democrática del Congo se clasificaron directamente a las finales por tener mejor posición en el Ranking FIFA entre los participantes de esta fase, lo que les garantizó evitar las semifinales. Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia y Jamaica, al estar peor ubicados en ese ranking, deben disputar primero los cruces previos para ganarse el derecho de medirse a los ya clasificados.

Así, el ganador de Bolivia vs. Surinam enfrentará a Irak por el cupo del Grupo I, donde ya están Francia, Senegal y Noruega. Mientras que el vencedor de Nueva Caledonia vs. Jamaica se medirá a República Democrática del Congo por el último boleto del Grupo K, que ya tiene a Portugal, Colombia y Uzbekistán.