Fútbol Internacional
Así se jugarán los repechajes que definirán los últimos seis cupos del Mundial 2026
A partir de este jueves 26 de marzo, 22 selecciones se disputarán los últimos boletos disponibles en el repechaje de UEFA e intercontinental para la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
Gianni Infantino presenta las llaves del repechaje UEFA en el sorteo realizado en Zurich, Suiza. (Foto Prensa Libre: EFE).
El Mundial 2026 está a punto de completar su cuadro. Esta semana arranca la fase de repechaje que definirá a los seis clasificados que aún faltan, con partidos tanto del torneo europeo de la UEFA como del Repechaje Internacional, que tendrá a México como sede.
En total serán 16 partidos entre semifinales y finales. La UEFA pondrá en juego cuatro cupos con ocho cruces de semifinales a partido único este jueves 26 de marzo, mientras que el Repechaje Internacional disputará sus semifinales entre el 26 y 27 de marzo, también con sede en tierras mexicanas.
Todos los duelos se definen en partido único, con tiempo extra y penales en caso de empate, lo que garantiza que en cada cruce habrá un clasificado directo sin vuelta atrás. La jornada de semifinales arranca con ocho duelos europeos y las primeras semifinales del repechaje internacional.
Los partidos del repechaje UEFA
- Turquía vs. Rumania
- Eslovaquia vs. Kosovo
- Gales vs. Bosnia y Herzegovina
- Italia vs. Irlanda del Norte
- Ucrania vs. Suecia
- Polonia vs. Albania
- República Checa vs. Irlanda
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte
- Bolivia vs. Surinam
- Nueva Caledonia vs. Jamaica
Los ganadores de cada cruce se medirán el martes 31 de marzo en las finales que definirán a los seis clasificados y sus respectivos grupos en el Mundial:
Los cuatro cupos europeos tienen destino definido. El clasificado del cruce entre República Checa o Irlanda contra Dinamarca o Macedonia del Norte se unirá al Grupo A, donde ya esperan el anfitrión México, Sudáfrica y Corea del Sur. El boleto del duelo entre Gales o Bosnia y Herzegovina contra Italia o Irlanda del Norte llevará a su ganador al Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza. El vencedor de la llave entre Eslovaquia o Kosovo ante Turquía o Rumania completará el Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia. Por último, quien salga del cruce entre Ucrania o Suecia contra Polonia o Albania cerrará el Grupo F, que ya tiene a Países Bajos, Japón y Túnez.
Repechaje intercontinental
En el Repechaje Internacional, no todos los equipos arrancan desde la misma ronda. Irak y República Democrática del Congo se clasificaron directamente a las finales por tener mejor posición en el Ranking FIFA entre los participantes de esta fase, lo que les garantizó evitar las semifinales. Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia y Jamaica, al estar peor ubicados en ese ranking, deben disputar primero los cruces previos para ganarse el derecho de medirse a los ya clasificados.
Así, el ganador de Bolivia vs. Surinam enfrentará a Irak por el cupo del Grupo I, donde ya están Francia, Senegal y Noruega. Mientras que el vencedor de Nueva Caledonia vs. Jamaica se medirá a República Democrática del Congo por el último boleto del Grupo K, que ya tiene a Portugal, Colombia y Uzbekistán.