Real Madrid dice adiós a la Liga tras empatar con el Girona; la Champions, única esperanza

Otro empate consecutivo, esta vez ante el Girona 1-1, fue el episodio que prácticamente deja al Real Madrid fuera de la pelea por la Liga, un título casi inalcanzable cuando en el horizonte aparece la Liga de Campeones y el Bayern Múnich, última opción del conjunto blanco para salvar la temporada.

Solo queda la Liga de Campeones. Es el refugio del equipo de Arbeloa en un curso que apunta a terminar sin títulos, como el anterior. El miércoles deberá remontar un 1-2 en Múnich, y ni siquiera eso asegura avanzar, ya que después restan unas semifinales y una final. El panorama es complicado y el equipo luce lejos de los milagros.

Antes del pitido inicial, la Liga ya era un ejercicio de fe para el equipo de Arbeloa, que afrontó la visita del Girona con la mirada puesta en el Bayern. La distancia de siete puntos, que puede ampliarse a nueve, y la necesidad de tropiezos del Barcelona dibujaban un escenario más cercano a la épica que a la lógica.

Arbeloa aseguró en la víspera que no habría rotaciones, pero introdujo siete cambios respecto al partido ante el Bayern. Tres titulares —Carreras, Alexander-Arnold y Rüdiger— quedaron fuera, en decisiones que apuntan al duelo en Múnich.

El Girona llegó con un planteamiento claro: orden defensivo y búsqueda de espacios al contragolpe. Míchel reforzó la zaga con Francés por Blind y apostó por Echeverri en ataque.

El partido siguió ese guion. El Girona se replegó con disciplina y apenas generó peligro en un disparo de Ouhani que exigió a Lunin. El Real Madrid dominó, pero sin profundidad ni claridad.

Bellingham y Carvajal destacaron en un equipo sin chispa. El inglés aportó conducción y el lateral generó peligro por su banda. La ocasión más clara del primer tiempo llegó en un centro de Carvajal que Valverde no logró concretar ante Gazzaniga.

También lo intentaron Mbappé, Bellingham y Vinícius, pero sin precisión. El dominio no se tradujo en ventaja. Tras el descanso, Valverde rompió el empate con un potente disparo que sorprendió a Gazzaniga. Sin embargo, el Girona reaccionó y Lemar igualó con un zurdazo desde la frontal.

El empate afectó al Real Madrid, que perdió claridad y dejó de generar ocasiones. Solo quedó la polémica por un posible penalti de Vitor Reis sobre Mbappé en el minuto 85, que el árbitro no señaló. El 1-1 se mantuvo y la remontada en Múnich parece lejana.