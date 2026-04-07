Arbeloa, tras la derrota en el Bernabéu: “Si hay un equipo que puede ganar en Múnich, es el Real Madrid”

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, se mostró optimista de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputará ante el Bayern en Múnich y aseguró que, si hay un equipo que puede ganar en ese escenario, es el suyo.

El Real Madrid fue derrotado 1-2 en el Bernabéu, en una gran noche de Manuel Neuer, y ahora tendrá que remontar la eliminatoria. Arbeloa declaró en rueda de prensa que sus jugadores ya le han dicho que van a ganar en el Allianz Arena.

"Podríamos haber tenido más suerte en la segunda parte. Nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo. Hemos tenido dos errores, dos pérdidas que teníamos que evitar; teníamos que estar más cerrados. Si cometes estos errores, lo pagas. Hemos metido un gol que nos da esperanzas. No va a ser fácil, pero si hay un equipo que puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid", dijo.

"Tengo jugadores con mucha personalidad. Lo primero que me han dicho es que vamos a ganar allí. Somos el Real Madrid, no hay miedo, sabemos de la dificultad y del contexto y vamos a ir a por ello", agregó.

También habló del partido que completó Kylian Mbappé, autor del gol de su equipo y frenado en varias ocasiones por Neuer: "He visto un Mbappé muy comprometido en todas las tareas y capaz de desequilibrar. Es el mejor del mundo, una amenaza constante. Es el Mbappé que queremos ver, un Mbappé que quiere ser Mbappé todos los días".

Además, lamentó que Tchouaméni viera una cartulina amarilla que, a su juicio, no fue justa, y dijo que un jugador del Bayern Múnich mereció una tarjeta roja por una dura entrada sobre Mbappé.

Preguntado por las claves para ganar en Múnich, indicó que sus jugadores son su principal activo y explicó que, durante el partido de ida, algunos errores previamente analizados castigaron a su equipo.

"Ha habido situaciones con 1-2 en las que ha habido ansias por empatar. Hay que tener más cabeza fría; un 1-3 habría sido más difícil. Una pena no haber aprovechado alguna ocasión más, pero tengo mucha confianza en ir a Alemania y ganar", explicó.

"Hemos hablado al descanso que, cuando recuperas el balón después de correr sin estar fresco, hay que dar opciones al poseedor. Si no lo haces, estás continuamente defendiendo. No es fácil. Los jugadores aprietan de forma agresiva; necesitamos jugadores que la pidan, descansar con balón, amenazarles y lo hemos hecho mejor en la segunda parte. Esa ha sido una de las claves de la mejora", apuntó.

"Todos los goles son errores, el 99 %. Y no uno, varios. Son situaciones que habíamos hablado: cuando intentas sacar el balón y ellos te aprietan, hay que tener cuidado porque va a haber pérdidas. Hay que estar preparado para cerrarte muy pronto y no tener mucha gente delante del balón. Ha pasado; no teníamos gente para cerrar la pérdida. A veces no es importante la pérdida, sino cómo reaccionas a ella. Si estás muy abierto, te hacen goles", añadió.

💬 @AndreyLunin13: "Estamos vivos y creemos en eso".

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Asimismo, tuvo palabras para Jude Bellingham: "Es un jugador que ha estado mucho tiempo fuera. No es que me apetezca dejarlo en el banquillo. No soy sospechoso con él. Hemos hablado mucho de su vuelta al equipo y de recuperar su mejor nivel. Ojalá hubiera podido jugar los 90 minutos en todos los partidos desde que soy entrenador. Necesitamos su energía para salir de la presión. Le veo mucho mejor y seguro que nos va a ayudar mucho".

Por último, destacó la dificultad que tuvo Álvaro Carreras para defender a un rival como Olise, de quien dijo que es uno de los mejores futbolistas del mundo: "Es un extremo que está haciendo una temporada espectacular. La confianza en Carreras sigue intacta. Tiene un gran presente y un gran futuro. Aprenderá del enfrentamiento de hoy. Defender a este tipo de jugadores no es fácil y son necesarias ayudas ante un futbolista que entra por dentro con mucho talento. Mucha confianza en Álvaro", finalizó.