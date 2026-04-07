Neymar se operó la rodilla en secreto y apunta al Mundial 2026

Neymar no se rinde. El delantero brasileño se sometió a una intervención en la rodilla durante la fecha FIFA de marzo sin anunciarlo públicamente, lo que explica su ausencia reciente con Santos FC. La información fue confirmada por su entrenador Cuca tras la derrota 3-1 ante Flamengo en el Brasileirao, quien detalló que el jugador aprovechó el parón internacional para operarse y enfocarse en su recuperación.

El procedimiento corresponde a un tratamiento con plasma rico en plaquetas, una terapia regenerativa que utiliza la propia sangre del futbolista para acelerar la curación de microlesiones y fortalecer los tejidos articulares. Esta técnica está diseñada para reducir el riesgo de futuras lesiones y sostener el rendimiento del jugador en el tramo más exigente de la temporada.

El objetivo final de Neymar es claro: llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial 2026, lo que sería su última Copa del Mundo, y conseguir una convocatoria de Carlo Ancelotti para la Selección de Brasil. El astro brasileño registra tres goles y tres asistencias en seis partidos disputados en 2026, lo que muestra que cuando está disponible sigue siendo determinante.

Bajas confirmadas y fecha de regreso

El proceso de rehabilitación también lo deja fuera de compromisos inmediatos. Neymar no estará en el debut de Santos en la Copa Sudamericana 2026 frente a Deportivo Cuenca en Ecuador, priorizando su puesta a punto física con un plan de entrenamiento específico de fuerza, velocidad y resistencia.

Se espera que el delantero regrese a las canchas el sábado 11 de abril ante Atlético Mineiro o el martes 14 de abril frente a Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana, una vez completado su proceso de recuperación y las sesiones de trabajo físico programadas por el cuerpo técnico del Santos.

Sin el delantero en cancha, Brasil tuvo resultados mixtos durante la fecha FIFA de marzo. La Verdeamarela cayó 1-2 ante Francia el 26 de marzo en Boston y reaccionó el 31 de marzo para vencer 3-1 a Croacia, dejando claro que la ausencia de Neymar se siente, pero también que el equipo de Ancelotti tiene margen para crecer de cara al Mundial.