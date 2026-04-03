Las 10 grandes figuras que se perderán el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene sus 48 clasificados, pero la gran cita del fútbol también tendrá notables ausencias. Figuras reconocidas en las mejores ligas del mundo no estarán presentes en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio, ya sea porque sus selecciones no lograron el pase o porque sufrieron lesiones graves en los últimos meses.

El caso más llamativo es el de Italia, que quedó fuera por tercera Copa del Mundo consecutiva. La eliminación en penales ante Bosnia y Herzegovina deja sin Mundial a varios referentes europeos, con Gianluigi Donnarumma como la figura más reconocida. A él se suma Robert Lewandowski, el máximo goleador histórico de Polonia y delantero del Barcelona tras la eliminación de los polacos ante Suecia en el repechaje.

A estas ausencias se suman las de jugadores de selecciones que también quedaron en el camino durante el proceso clasificatorio, así como las bajas por lesión que han golpeado a algunos combinados en los últimos meses de preparación.

Las 10 ausencias más destacadas

Robert Lewandowski (Polonia) es quizás el nombre más reconocido fuera del Mundial. El máximo goleador histórico de su selección y delantero del Barcelona quedó eliminado tras la derrota 3-2 ante Suecia en el repechaje europeo. A sus 37 años, todo apunta a que dejará pendiente el sueño de disputar su cuarta Copa del Mundo.

es quizás el nombre más reconocido fuera del Mundial. El máximo goleador histórico de su selección y delantero del Barcelona quedó eliminado tras la derrota 3-2 ante Suecia en el repechaje europeo. A sus 37 años, todo apunta a que dejará pendiente el sueño de disputar su cuarta Copa del Mundo. Gianluigi Donnarumma (Italia) extiende su particular sequía mundialista. El portero del Manchester City, con 81 partidos internacionales, no pudo detener ningún penal en la tanda definitiva ante Bosnia y Herzegovina, prolongando la ausencia italiana en la máxima cita del fútbol mundial.

extiende su particular sequía mundialista. El portero del Manchester City, con 81 partidos internacionales, no pudo detener ningún penal en la tanda definitiva ante Bosnia y Herzegovina, prolongando la ausencia italiana en la máxima cita del fútbol mundial. Dominik Szoboszlai (Hungría) es una de las ausencias más costosas en términos de mercado. El mediocampista del Liverpool, valorado en 100 millones de euros, se pierde el torneo tras la eliminación de su selección en la fase clasificatoria.

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) tampoco estará en Norteamérica. Una de las grandes estrellas del PSG y del fútbol europeo actual queda fuera junto a su selección, que no logró superar el proceso clasificatorio.

tampoco estará en Norteamérica. Una de las grandes estrellas del PSG y del fútbol europeo actual queda fuera junto a su selección, que no logró superar el proceso clasificatorio. Rodrygo (Brasil) es la gran baja por lesión entre los clasificados. El delantero del Real Madrid sufrió la rotura de ligamentos cruzados el pasado 2 de marzo ante el Getafe, quedando descartado para el torneo por varios meses.

es la gran baja por lesión entre los clasificados. El delantero del Real Madrid sufrió la rotura de ligamentos cruzados el pasado 2 de marzo ante el Getafe, quedando descartado para el torneo por varios meses. Victor Osimhen (Nigeria) es la gran ausencia africana. El delantero del Galatasaray, valorado en 65 millones de euros, se pierde el Mundial tras la eliminación de Nigeria ante República Democrática del Congo en el repechaje continental.