Definidos los últimos cuatro cupos europeos del Mundial 2026: así quedaron las finales del repechaje UEFA

Fútbol Internacional

Definidos los últimos cuatro cupos europeos del Mundial 2026: así quedaron las finales del repechaje UEFA

Turquía, Bosnia y Herzegovina, República Checa y Suecia son los cuatro clasificados europeos al Mundial 2026, en una jornada donde dos partidos se definieron en penales y la gran sorpresa fue la eliminación de Italia.

Alejandra Soto

|

time-clock

Turquía, Bosnia y Herzegovina, Suecia y República Checa son los cuatro clasificados europeos al Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: Selección de Turquía, EFE/EPA).

Las cuatro finales del repechaje UEFA dejaron clasificados que prometen darle un sabor especial al Mundial 2026. Este martes se completó el cuadro europeo con cuatro partidos cargados de emoción, dos de ellos definidos en la tanda de penales, que repartieron los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El batacazo de la jornada lo protagonizó Bosnia y Herzegovina, que eliminó a Italia en penales con un contundente 4-1 en la tanda definitiva. La Azzurra queda fuera de su tercer Mundial consecutivo, mientras que los balcánicos celebran su clasificación a la segunda Copa del Mundo de su historia. Turquía, por su parte, regresa a una cita mundialista después de 24 años de ausencia, sellando uno de los regresos más esperados del fútbol europeo.

República Checa y Suecia completaron el cuadro de clasificados. Los checos superaron a Dinamarca también en penales en un duelo vibrante disputado en Praga, mientras que los suecos se impusieron 3-2 a Polonia en un partido de infarto que se definió en los últimos minutos.

LECTURAS RELACIONADAS

Zenica (Bosnia and Herzegovina), 31/03/2026.- Players of Italy during the penalty shoot-out during the FIFA World Cup 2026 European playoff match between Bosnia and Herzegovina and Italy in Zenica, Bosnia and Herzegovina, 31 March 2026. (Mundial de Fútbol, Bosnia-Herzegovina, Italia) EFE/EPA/NIDAL SALJIC

¡Italia le dice adiós al Mundial por tercera vez! La Azzurra cae en penales ante Bosnia y Herzegovina

chevron-right
Bolivia e Irak en Monterrey

Irak vs. Bolivia: ¿A qué hora es y por dónde ver la repesca por el último boleto a la Copa del Mundo?

chevron-right

Los resultados y sus grupos

Bosnia y Herzegovina venció 4-1 en penales a Italia tras empatar 1-1 en 120 minutos. Los balcánicos se unirán al Grupo B del Mundial 2026 junto a Canadá, Qatar y Suiza en lo que será su segunda participación mundialista de la historia.

República Checa eliminó a Dinamarca en penales tras igualar 2-2 en tiempo reglamentario y prórroga. Los checos se instalan en el Grupo A del Mundial, donde tendrán como rivales a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Suecia derrotó 3-2 a Polonia en un duelo vibrante en el Strawberry Arena de Solna. Anthony Elanga abrió el marcador, pero Polonia empató dos veces antes de que Viktor Gyökeres apareciera al minuto 86 para sellar la clasificación sueca. Los escandinavos irán al Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Turquía venció 1-0 a Kosovo con un gol de Kerem Aktürkoğlu al minuto 54, el único tanto de un partido cerrado y tenso que le devuelve a los turcos su lugar en una Copa del Mundo después de 24 años. Turquía se unirá al Grupo D con Estados Unidos, Australia y Paraguay.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Mundial 2026 Repechaje UEFA 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS