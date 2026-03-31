Definidos los últimos cuatro cupos europeos del Mundial 2026: así quedaron las finales del repechaje UEFA

Las cuatro finales del repechaje UEFA dejaron clasificados que prometen darle un sabor especial al Mundial 2026. Este martes se completó el cuadro europeo con cuatro partidos cargados de emoción, dos de ellos definidos en la tanda de penales, que repartieron los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El batacazo de la jornada lo protagonizó Bosnia y Herzegovina, que eliminó a Italia en penales con un contundente 4-1 en la tanda definitiva. La Azzurra queda fuera de su tercer Mundial consecutivo, mientras que los balcánicos celebran su clasificación a la segunda Copa del Mundo de su historia. Turquía, por su parte, regresa a una cita mundialista después de 24 años de ausencia, sellando uno de los regresos más esperados del fútbol europeo.

República Checa y Suecia completaron el cuadro de clasificados. Los checos superaron a Dinamarca también en penales en un duelo vibrante disputado en Praga, mientras que los suecos se impusieron 3-2 a Polonia en un partido de infarto que se definió en los últimos minutos.

Los resultados y sus grupos

Bosnia y Herzegovina venció 4-1 en penales a Italia tras empatar 1-1 en 120 minutos. Los balcánicos se unirán al Grupo B del Mundial 2026 junto a Canadá, Qatar y Suiza en lo que será su segunda participación mundialista de la historia.

República Checa eliminó a Dinamarca en penales tras igualar 2-2 en tiempo reglamentario y prórroga. Los checos se instalan en el Grupo A del Mundial, donde tendrán como rivales a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Suecia derrotó 3-2 a Polonia en un duelo vibrante en el Strawberry Arena de Solna. Anthony Elanga abrió el marcador, pero Polonia empató dos veces antes de que Viktor Gyökeres apareciera al minuto 86 para sellar la clasificación sueca. Los escandinavos irán al Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Turquía venció 1-0 a Kosovo con un gol de Kerem Aktürkoğlu al minuto 54, el único tanto de un partido cerrado y tenso que le devuelve a los turcos su lugar en una Copa del Mundo después de 24 años. Turquía se unirá al Grupo D con Estados Unidos, Australia y Paraguay.