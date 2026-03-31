Irak vs. Bolivia: ¿A qué hora es y por dónde ver la repesca por el último boleto a la Copa del Mundo?

Las selecciones de Bolivia e Irak serán las encargadas de luchar por el último boleto para la Copa del Mundo 2026, debido a que, a la hora en que se dispute este compromiso en Monterrey, el mundo del futbol ya sabrá quiénes son los otros cinco países que disputaron la repesca intercontinental en México o el repechaje europeo.

Los Leones de Mesopotamia, como se conoce a los iraquíes, no disputan un Mundial desde México 1986, hace 40 años, por lo que esperan regresar a suelo mexicano para participar en la segunda Copa del Mundo de su historia, con la esperanza de mejorar la imagen que dejaron hace cuatro décadas, cuando no sumaron ni un punto.

Por su parte, la Verde boliviana también ha disputado solamente una Copa Mundial, curiosamente en otra de las sedes actuales, en Estados Unidos, ya que Bolivia clasificó a la Copa del Mundo de 1994 y en su única participación logró sumar un solo punto, luego de perder ante Alemania y España, y empatar contra Corea del Sur en Boston.

Ambas selecciones buscan frenar la sequía mundialista que se ha prolongado por más de tres décadas y el estadio BBVA de Monterrey será el escenario de uno de los partidos más llamativos de este martes 31 de marzo, por lo que más de 53 mil espectadores estarán presentes para conocer al último clasificado a la Copa del Mundo 2026.

Irak vs. Bolivia

La final de la Llave B de la repesca intercontinental entre las selecciones de Irak y Bolivia se llevará a cabo este martes 31 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, una de las tres sedes mexicanas de la Copa del Mundo 2026, a las 21.00 horas de Guatemala, y el partido se podrá ver a través de Tigo Sports para toda Centroamérica.

Los Leones de Mesopotamia llegan al compromiso contra Bolivia tras derrotar a la selección de los Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de las eliminatorias mundialistas de la Confederación Asiática de Futbol (AFC), en la que los iraquíes empataron en Abu Dabi y posteriormente se impusieron por 2-1 en la ciudad de Basora.

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Por otro lado, la Verde alcanzó la final de la Llave B de la repesca intercontinental tras finalizar en la séptima posición de las eliminatorias mundialistas de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), en las que los bolivianos aseguraron su lugar en el repechaje en la última fecha, luego de vencer a Brasil por 1-0 en la ciudad de El Alto.

A posteriori, los dirigidos por el entrenador boliviano Óscar Villegas tuvieron que disputar la semifinal del repechaje internacional contra el combinado de Surinam, selección que dejó fuera a Guatemala en las eliminatorias, en la que los sudamericanos se impusieron en Monterrey por 2-1, luego de remontar el juego en siete minutos.

Rumbo al Grupo I

El ganador de la final de la Llave B de la repesca intercontinental, entre Bolivia e Irak, avanzará a la Copa del Mundo 2026 y será ubicado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en el Grupo I, junto a las selecciones de Francia, Senegal y Noruega, que esperan con ansias conocer cuál será su siguiente rival en la Copa Mundial.

Dadas las circunstancias, la selección que resulte victoriosa de este repechaje internacional disputará sus partidos de la fase de grupos del Mundial en las siguientes sedes:

16 de junio vs. Noruega en el Gillette Stadium de Boston , Massachusetts

en el Gillette Stadium de , 22 de junio vs. Francia en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania

en el Lincoln Financial Field de 26 de junio vs. Senegal en el BMO Field de Toronto, Canadá