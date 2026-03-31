Bosnia y Herzegovina vs. Italia: ¿A qué hora es y por dónde ver el repechaje UEFA para el Mundial?

Por muy sorpresivo que pueda parecer, la tetracampeona del mundo, la selección de Italia, no clasifica a una Copa Mundial desde la disputada en Brasil en el 2014, por lo que la Nazionale Azzurra lleva doce años sin participar en el principal torneo internacional de futbol masculino a nivel de selecciones, en el que es una de las más ganadoras.

Los Azzurri tienen la oportunidad de regresar a una cita mundialista este martes 31 de marzo, cuando enfrenten a su similar de Bosnia y Herzegovina en el estadio Bilino Polje, en Zenica, en el partido correspondiente al repechaje de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) para la Copa Mundial 2026 en México, EE. UU. y Canadá.

Por su parte, los Dragones de Oro, como se conoce a la selección de Bosnia y Herzegovina, tampoco clasifican a una Copa del Mundo desde Brasil 2014, la misma que disputó Italia. Por lo tanto, ambas escuadras harán todo lo posible por regresar al Mundial y frenar una sequía de doce años que las ha mantenido lejos de los reflectores.

En aquella ocasión, ambas selecciones quedaron eliminadas en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2014: Italia quedó tercera del Grupo D con tres puntos, tras perder ante Costa Rica y Uruguay; y Bosnia y Herzegovina también finalizó en el tercer puesto del Grupo F, luego de caer ante Nigeria y Argentina, la subcampeona de ese Mundial.

Bosnia y Herzegovina vs. Italia

Tanto Italia como Bosnia y Herzegovina avanzaron al repechaje de la UEFA para la Copa Mundial del 2026 como segundos lugares de sus respectivas agrupaciones en la primera ronda de clasificación europea: los Dragones de Oro quedaron por debajo de Austria en el Grupo H y los italianos fueron superados por Noruega en el Grupo I.

Posteriormente, en las semifinales de la Ruta A del repechaje europeo, Italia derrotó 2-0 a Irlanda del Norte, mientras que Bosnia y Herzegovina empató con Gales en el tiempo regular y la clasificación a la final se decidió desde los once pasos, donde los galeses Brennan Johnson y Neco Williams fallaron sus penales y quedaron eliminados.

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La final y el boleto para la Copa del Mundo 2026 se disputarán este martes 31 de marzo a las 12.45 horas de Guatemala, en el estadio Bilino Polje, en Zenica, y el compromiso será transmitido por ESPN para toda Centroamérica a través de la plataforma Disney+, así como las otras tres finales del repechaje europeo (rutas B, C y D).

En la Ruta B, Suecia y Polonia se medirán por la clasificación mundialista; en la Ruta C serán Kosovo y Turquía quienes se enfrenten para clasificar al Mundial, y en la Ruta D, Dinamarca y República Checa serán los contendientes para avanzar a la Copa del Mundo. Únicamente quedarán pendientes los clasificados de la repesca intercontinental.

Los ganadores UEFA rumbo al Mundial

El ganador de la Ruta A (Italia o Bosnia y Herzegovina) clasificará a la Copa del Mundo 2026 y será ubicado en el Grupo B, junto a Canadá, Catar y Suiza. Por lo tanto, la selección europea que resulte victoriosa de esta llave disputará sus tres partidos de fase de grupos en la ciudad canadiense de Toronto, y en Los Ángeles y Seattle (EE. UU).

La ganadora de la Ruta B (Suecia o Polonia) avanzará directamente a la Copa Mundial del 2026 y será ubicada en el Grupo F, junto a Japón, Túnez y Países Bajos. Por ello, el conjunto que resulte victorioso de esta llave disputará sus partidos de fase de grupos en la ciudad mexicana de Monterrey, y en Houston y Dallas, Texas (Estados Unidos).

En el caso de la Ruta C, ya sea Kosovo o Turquía, serán ubicados por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en el Grupo D, junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia. Ante esta situación, el ganador disputará sus partidos de fase de grupos en la ciudad canadiense de Vancouver, y en San Francisco y Los Ángeles, California.

Por último, el vencedor de la Ruta D (Dinamarca o República Checa) será ubicado por la FIFA en el Grupo A del Mundial 2026, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur. Dadas las circunstancias, esta selección europea disputará sus partidos de fase de grupos en la ciudad estadounidense de Atlanta, y en Guadalajara y la Ciudad de México.