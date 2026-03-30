Artemis II: Estos son los astronautas que se preparan para el primer viaje lunar en 50 años

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, comenzará la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis II este 30 de marzo, con miras al despegue previsto el 1 de abril del cohete que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna.

Ante esta situación, especialistas de la agencia responsable de las investigaciones aeronáuticas y aeroespaciales afirmaron en una conferencia de prensa que todo está listo desde el punto de vista técnico para el lanzamiento, programado en el Centro Espacial Kennedy, un puerto espacial multiusuario de primer nivel en Merritt Island, Florida.

"Nos estamos acercando mucho y todos estamos más que listos. Ya tuvimos nuestra revisión de preparación de vuelo hace un par de semanas y, desde entonces, todas nuestras operaciones han resultado sin contratiempos", declaró Lori Glaze, una administradora asociada de la Misión de Desarrollo de Exploración de Sistemas de la NASA.

Frente a este escenario, Artemis II enviará a un grupo de cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, así como a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), en un viaje alrededor de la Luna, el satélite natural que tiene la particularidad de ser el único en orbitar la Tierra.

La tripulación del Artemis II

Reid Wiseman - Comandante

El comandante de la misión Artemis II de la NASA, Reid Wiseman, observa la llegada de la tripulación a las instalaciones. (Foto Prensa Libre: EFE)

El astronauta estadounidense y aviador naval, de 50 años, Reid Wiseman, fue seleccionado por la NASA en diciembre del 2009 y actualmente está asignado como comandante de la misión Artemis II a la Luna. Anteriormente, se desempeñó como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional durante la Expedición 41.

Asimismo, el nacido en la ciudad de Baltimore, Maryland, fue jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA desde enero del 2020 hasta noviembre del 2022, donde destacó en medios de todo el mundo, particularmente en redes, por su entusiasmo al interactuar con seguidores y publicar numerosas fotografías de la Tierra compartidas en X.

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Victor Glover - Piloto

El piloto de Artemis II de la NASA, Victor Glover, observa la llegada de la tripulación al Centro Espacial Kennedy en Florida. (Foto Prensa Libre: EFE)

El astronauta estadounidense, de 49 años, Victor Glover, fue seleccionado por la NASA en febrero del 2013 y actualmente está asignado como piloto de la misión Artemis II a la Luna. Anteriormente, se desempeñó como el piloto de la misión SpaceX Crew-1 de la NASA hacia la Estación Espacial Internacional, como parte de la Expedición 64.

Glover se graduó de la Escuela de Pilotos de Prueba de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y además posee el rango de comandante de la Armada estadounidense. A su vez, el nacido en California tiene títulos de la Universidad Politécnica Estatal de California, la Universidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Escuela Naval de Posgrado.

Jeremy Hansen - Especialista de misión

El especialista de la misión Artemis II de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, en el Centro Kennedy de la NASA. (Foto Prensa Libre: EFE)

El astronauta canadiense, de 50 años, Jeremy Hansen, fue seleccionado por la CSA (Agencia Espacial Canadiense) en marzo del 2009 y actualmente está asignado como especialista de la misión lunar Artemis II de la NASA. Dadas las circunstancias, el nacido en London, Canadá, se convertirá en el primer canadiense en aventurarse a la Luna.

Antes de su entrenamiento espacial, Hansen tenía el rango de capitán en la Real Fuerza Aérea Canadiense, donde pilotó aviones de combate en la base militar CFB Cold Lake, Alberta, y años después obtuvo el rango de coronel, por lo que su experiencia le sirvió para ser seleccionado como uno de los astronautas que servirán en Artemis II.

Christina Koch - Especialista de misión

La especialista de la misión Artemis II de la NASA, Christina Koch, observa la llegada de la tripulación a las instalaciones de lanzamiento. (Foto Prena Libre: EFE)

La astronauta e ingeniera estadounidense, de 47 años, Christina Koch, fue seleccionada como astronauta de la NASA en mayo del 2013 y actualmente está asignada como especialista de la misión lunar Artemis II, por lo que el próximo miércoles 1 de abril se convertirá en la primera mujer en toda la historia designada para orbitar la Luna.

Koch se desempeñó como ingeniera de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional durante las expediciones 60 y 61, y estableció un récord para el vuelo espacial individual más largo de una mujer, con 328 días en el espacio, al participar en la primera caminata espacial con una tripulación compuesta exclusivamente por mujeres.