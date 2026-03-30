Futbol en Centroamérica: Así marchan las ligas de El Salvador, Costa Rica y Honduras el 30 de marzo

Además de la guatemalteca, las tres ligas más importantes de Centroamérica son las de Costa Rica, Honduras y El Salvador, las cuales constantemente tratan de evolucionar para mejorar el futbol en la región, frente al crecimiento exponencial de los campeonatos de Norteamérica, donde México y Estados Unidos son los líderes de este sector.

El reflejo de esto es la Copa de Campeones 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), donde, de los ocho equipos en cuartos de final, cuatro son de Estados Unidos y cuatro de México. El único equipo centroamericano que seguía con vida era el Alajuelense y fue eliminado el 19 de marzo.

Ante esta situación, ningún club centroamericano tendrá actividad internacional hasta que comience la Copa Centroamericana 2026, en julio de este año, por lo que los equipos de la región disputarán únicamente sus torneos locales en los próximos 4 meses, con el objetivo de prepararse de la mejor manera para el siguiente campeonato.

Desafortunadamente, el declive del futbol centroamericano también se reflejó en el rendimiento de las selecciones nacionales, ya que Panamá fue la única que logró clasificar a la Copa del Mundo 2026, mientras que Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua ni siquiera lograron avanzar a la repesca intercontinental.

Así marchan las ligas de Centroamérica

Liga Nacional de Honduras

En Centroamérica, la Liga Nacional de Honduras es la que menos jornadas ha disputado hasta el momento, con un total de doce completas. El CD Motagua y el Real España comparten el liderato de la competición con 26 unidades cada uno, tras siete victorias y cinco empates, por lo que no hay un líder indiscutible en el campeonato hondureño.

Sin embargo, a pesar de tener los mismos puntos, el CD Motagua ocupa la primera posición por tener una mejor diferencia de goles, de +14, tras haber anotado 22 veces y recibir únicamente ocho goles, frente al +7 del Real España, que, aunque lleva 24 dianas en este torneo, ha recibido un total de 17 goles en lo que va de competición.

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Primera División de El Salvador

En la Primera División de El Salvador, tras quince jornadas disputadas, el líder absoluto del torneo salvadoreño es el Club Deportivo FAS, que actualmente suma 36 unidades, por encima de sus perseguidores: CD Ángel Firpo, con 32 puntos; Alianza FC, con 26; CD Águila, con 26: Municipal Limeño, con 25; Inter FA, con 24; e Isidro Metapán, con 22.

Además de ser el combinado con más unidades, los Tigrillos solamente han perdido un partido en lo que va del campeonato liguero, con once victorias y tres empates. A su vez, son el equipo con más goles anotados (32) y menos tantos recibidos (12), por lo que el dominio de los fastanecos ha sido evidente desde que la competición comenzó.

Liga de Costa Rica

Luego de trece jornadas disputadas, en la Liga de Costa Rica hay tres contendientes al título: el Club Sport Herediano, con 25 unidades; el Deportivo Saprissa, con 24 puntos; y el Cartaginés, con 23. La diferencia entre los tres primeros lugares es mínima, por lo que cada jornada se convierte en una lucha constante por mantener el liderato local.

No obstante, aunque actualmente se encuentra en la cuarta posición con 18 puntos, no hay que menospreciar al vigente campeón del campeonato costarricense, la Liga Deportiva Alajuelense, que, además de competir en el torneo de su país, fue el último equipo centroamericano que permaneció con vida en la Copa de Campeones 2026.