Estados Unidos vs. Portugal: ¿A qué hora es y por dónde ver el amistoso rumbo a la Copa Mundial?

Debido a que Estados Unidos es una de las tres sedes, junto a México y Canadá, de la Copa del Mundo 2026, la selección de las barras y las estrellas no disputó las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) y clasificó directamente por ser uno de los tres anfitriones.

Ante esta situación, el desafío más grande para los dirigidos por el entrenador argentino Mauricio Pochettino fue la Copa Oro 2025, en la que avanzaron invictos en la fase de grupos ante Trinidad y Tobago, Haití y Arabia Saudita, pero posteriormente tuvieron dificultades frente a Costa Rica y Guatemala, antes de caer en la final ante México.

Tras el subcampeonato en la competencia de selecciones más importante organizada por la Concacaf, Estados Unidos ha disputado un total de siete amistosos previos a la Copa Mundial del 2026, en los que ha sumado cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Sin embargo, antes de su debut mundialista, a EE. UU. aún le quedan tres partidos.

El primero de los últimos tres amistosos será contra Portugal este martes 31 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sin embargo, el principal referente de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, no viajó a Estados Unidos debido a una lesión en el tendón de la corva sufrida el pasado sábado 28 de febrero con Al-Nassr.

Estados Unidos vs. Portugal

El amistoso entre las selecciones de Estados Unidos y Portugal se disputará este martes 31 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, a las 17.00 horas de Guatemala. El partido será transmitido por la cadena de televisión Telemundo para el territorio estadounidense y en Latinoamérica se podrá ver a través de Disney+.

EE. UU. llega al partido contra Portugal tras sumar cuatro victorias (Japón, Australia, Paraguay y Uruguay), un empate (Ecuador) y dos derrotas (Corea del Sur y Bélgica) en sus últimos amistosos, por lo que hasta el momento no ha logrado derrotar a los europeos que ha enfrentado, y por esa razón los lusos son un gran rival para medirse.

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Por su parte, la selección portuguesa se había mantenido al margen de los amistosos y, tras clasificar a la Copa Mundial con una victoria ante Armenia en noviembre del 2025, los lusos únicamente han disputado un amistoso contra México el pasado sábado 28 de marzo, en un partido que finalizó 0-0 en el estadio de la Ciudad de México.

Ante esta situación, el partido entre ambos en suelo estadounidense será de gran ayuda para la preparación de los siguientes compromisos, tomando en consideración que Portugal enfrentará a Chile en un amistoso en mayo y Estados Unidos hará lo propio contra Senegal y Alemania en el mismo mes, previo al inicio de la Copa Mundial 2026.

Estados Unidos y Portugal en el Mundial 2026

La selección de los Estados Unidos disputará la fase de grupos en los estadios de California y Washington, y se encuentra ubicada en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026, junto a Paraguay, Australia y el ganador de la Ruta C del repechaje europeo, el cual se definirá este martes 31 de marzo entre las selecciones de Turquía y Kosovo.

Por su parte, la escuadra de Portugal disputará la fase de grupos en los recintos deportivos de Texas y Florida, y se encuentra ubicada en el Grupo K de la Copa Mundial 2026, junto a Colombia, Uzbekistán y la ganadora de la repesca intercontinental entre Jamaica y la República Democrática del Congo, que se definirá en Guadalajara, Jalisco.