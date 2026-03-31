¡Italia le dice adiós al Mundial por tercera vez! La Azzurra cae en penales ante Bosnia y Herzegovina

Italia no pudo. La Azzurra cayó eliminada del repechaje UEFA tras perder 4-1 en la tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina, en un partido que lo tuvo todo pero que terminó con la peor noticia posible para los italianos. Con esta derrota, Italia se queda fuera de su tercer Mundial consecutivo, extendiendo una sequía histórica que comenzó en 2018, mientras que Bosnia y Herzegovina celebra su clasificación a la Copa del Mundo 2026, la segunda en toda su historia tras su única participación en Brasil 2014.

El conjunto italiano abrió el marcador al minuto 14 con un remate de Moise Kean desde fuera del área, pero el panorama se complicó al minuto 40 cuando Alessandro Bastoni vio la tarjeta roja directa, dejando a Italia con diez jugadores durante prácticamente todo el resto del partido. Bosnia aprovechó la superioridad numérica y logró igualar al minuto 78 con un tanto de Haris Tabakovic desde muy cerca para forzar la prórroga.

En los 30 minutos extra, ambos equipos tuvieron ocasiones pero ninguno logró marcar el gol definitivo. La resistencia italiana con uno menos fue notable, pero no fue suficiente para evitar la tanda de penales, donde Bosnia selló el golpe histórico con un contundente 4-1 y dejó a la Azzurra fuera del Mundial 2026.

Una sequía que se extiende

IEl partido arrancó con Italia tomando el control. Al minuto 14, Moise Kean abrió el marcador con un remate desde fuera del área, pero todo cambió al minuto 40 cuando Alessandro Bastoni vio la tarjeta roja directa y dejó a los azzurri con diez jugadores durante el resto del encuentro.

Bosnia aprovechó la superioridad numérica en la segunda mitad y al minuto 78, Haris Tabakovic igualó el marcador desde muy cerca para forzar la prórroga. En los 30 minutos adicionales, Donnarumma fue figura clave al contener varios remates peligrosos, pero no fue suficiente para evitar la tanda de penales.

En la definición desde el punto penal, Bosnia fue implacable y se impuso 4-1, consumando la eliminación de Italia y sellando su boleto al Mundial. Con esta derrota, la Azzurra queda fuera de su tercer Mundial consecutivo tras las ausencias de 2018 y 2022, una racha histórica que abre un debate profundo sobre el futuro del fútbol italiano.

Bosnia y Herzegovina celebra un logro enorme. Los balcánicos regresan a una Copa del Mundo 12 años después de su única participación en Brasil 2014 y se unirán al Grupo B del Mundial 2026, donde enfrentarán a Canadá, Qatar y Suiza en lo que será su segunda aventura mundialista de la historia.