Irán disputará el Mundial 2026: FIFA afirma que “No hay plan B, C o D”

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Irán disputará el Mundial 2026: FIFA afirma que “No hay plan B, C o D”

Gianni Infantino aseguró que Irán disputará el Mundial 2026 pese al complejo contexto geopolítico, reafirmando que no existe un plan alternativo alternativo y que la FIFA trabajará para garantizar su participación.

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AME8208. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 25/01/2026.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participa en el evento de lanzamiento de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 este domingo, en el Hotel Fairmont de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino.(Foto Prensa Libre: EFE).

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que, pese al “complejo” contexto geopolítico actual, la selección de Irán jugará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ya que no existe ningún “plan” alternativo.

Aunque hace unos días el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró que el equipo no acudiría a la cita como rechazo a los ataques de Estados Unidos e Israel, Infantino afirmó que la FIFA quiere que juegue el Mundial y que trabajará para que así suceda, tal como declaró este martes en una entrevista con la cadena de televisión N+ Univision.

"Sabemos cuál es la situación, muy complicada. Trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones. La selección de Irán y todas las demás. Es la selección de la gente. La gente puede está en contra o a favor del gobierno de cualquier país. Pero Irán representa a su gente y se clasificaron deportivamente. Es un país de fútbol, queremos que juegue y va a jugar el Mundial. No hay planes B, C o D. Es el plan A", aseguró.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera que no podía garantizar la seguridad de la selección de Irán en territorio estadounidense, la Federación iraní (FFIRI) comenzó a negociar con la FIFA trasladar sus partidos del Mundial 2026 a México; sin embargo, la FIFA no contempla cambios en las sedes confirmadas.

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"Vivimos en un contexto geopolítico muy complejo. No tenemos la posibilidad de resolver estos conflictos, pero sí tenemos la oportunidad de unir al mundo. Serán 48 países con millones de aficionados que van a venir con un espíritu de paz y celebración. Nuestro objetivo y trabajo es la unión, hacer puentes para todos", recordó Infantino.

Irán está encuadrada en el grupo G del Mundial, que en principio se desarrollará en Estados Unidos. En él se medirá a Nueva Zelanda, Bélgica (ambos en Inglewood, California) y Egipto (en Seattle).

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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