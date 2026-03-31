Ronaldinho lanza su propio sello discográfico con un álbum inspirado en el Mundial 2026

Ronaldinho dio un paso fuera de las canchas y se adentró en el mundo de la música. El legendario futbolista brasileño anunció en Miami el lanzamiento de Tu Música, su propio sello discográfico, cuyo primer proyecto será un álbum inspirado en la Copa del Mundo 2026 que reunirá a artistas de distintos países.

El sello, establecido en Miami, nace con una dinámica particular. A través de su Instagram, Ronaldinho invitará tanto a artistas consolidados como a talentos emergentes a lanzar su música bajo el paraguas de Tu Música, un proyecto que desde sus inicios apunta a tener alcance internacional.

En la empresa también participa su hermano Roberto de Assis, quien ha sido parte fundamental de la carrera del exjugador del Barcelona y el Milan a lo largo de los años. Juntos buscan construir un sello con visión global que trascienda las fronteras del fútbol y la música.

Un álbum para el Mundial

El primer gran proyecto del sello será precisamente ese álbum mundialista. Durante la semana del 6 de abril, artistas y compositores de todo el mundo tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos, y las canciones seleccionadas formarán parte del disco que acompañará el ambiente previo al torneo más importante del fútbol mundial.

La iniciativa combina dos de las grandes pasiones de Ronaldinho a lo largo de su vida: el fútbol y la música. El exjugador, conocido tanto por su calidad dentro del campo como por su carisma fuera de él, traslada ahora esa energía a un proyecto que busca conectar a artistas de todo el mundo bajo un mismo sello con el Mundial como hilo conductor.

Con la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, Tu Música llega en el momento justo para capitalizar el entusiasmo global que genera el torneo. Ronaldinho, una de las figuras más queridas del fútbol mundial, apuesta por un proyecto que promete dejar huella tanto dentro como fuera de las canchas.