Netflix transmitirá en vivo la escalada del estadounidense Alex Honnold en el rascacielos Taipei 101

Netflix transmitirá este 24 de enero Skyscraper Live, el ascenso en vivo de Alex Honnold al Taipei 101, un desafío urbano sin precedentes que promete llevar al público al límite del vértigo.

La gente sostiene paraguas bajo el emblemático edificio Taipei 101, que el escalador estadounidense Alex Honnold tenía previsto escalar

La gente sostiene paraguas bajo el emblemático edificio Taipei 101, que el escalador estadounidense Alex Honnold tenía previsto escalar este sábado 24 de enero.(Foto Prensa Libre: Facebook de Alex Honnold - AFP).

Netflix se prepara para transmitir en vivo uno de los eventos más espectaculares y extremos del año: el ascenso del norteamaricano Alex Honnold al Taipei 101, programado para este sábado 24 de enero de 2026.

La plataforma apuesta por un espectáculo global con Skyscraper Live, un proyecto diseñado para llevar al público al borde del vértigo mientras observa cada movimiento del escalador estadounidense en una de las torres más emblemáticas del mundo.

El desafío tendrá lugar en el icónico Taipei 101, una estructura de 508 metros y 101 pisos que domina el horizonte de la capital de Taiwán. Honnold, conocido por llevar al límite las capacidades humanas, adelantó que esta será “la escalada urbana más ambiciosa que he intentado”, destacando la magnitud y el riesgo del reto.

A sus 40 años, Alexander J. Honnold sigue siendo una figura icónica del free solo —modalidad de escalada sin cuerdas ni equipo de seguridad— que lo catapultó a la fama internacional. Nacido en California en 1985.

Con Skyscraper Live, su ascenso al Taipei 101 promete convertirse en otro hito relevante en su trayectoria, una hazaña que miles de espectadores seguirán con el corazón en la mano, ya sea desde la pantalla o en vivo.

