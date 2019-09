Pelea de UFC tardó 15 segundos y se desata el caos en México

La pelea estelar de UFC México concluyó a los 15 segundos por un aparente golpe en el ojo de uno de los contendientes. (Foto Prensa Libre: UFC)

Era la pelea esperada de la UFC México, el sábado 21 de septiembre, que enfrentaba al mexicano Yair Rodríguez y Jeremy Stephens.

Tan solo 15 segundos después de haber empezado el combate, Rodriguez le lanzó un golpe a su oponente, pero este se quejó que le habían puyado un ojo y la pelea se suspendió.

El referee del encuentro le otorgó cinco minutos a Stephens para que se recuperar del golpe, pero este no pudo y se declaró la pelea sin decisión.

Eso causó una gran molestia en el sitio donde se llevaba a cabo el evento.

Comienza el desastre

Molestos con el resultado de la pelea, los aficionados lanzaron todo tipo de objetos al octágono. Botellas, comida, agua y vasos volaron por todo el recinto y por eso se activó un protocolo de seguridad para evacuar a Stephens.

Durante su salida hacia los vestidores, los aficionados le gritaron de todo a Stephens, pues lo culpaban de ser el causante de la suspensión de la pelea. Él, su equipo y la seguridad fueron blanco de los objetos que lanzaron los asistentes.

En la entrevista final, el mexicano dijo: “Discúlpenme, no esperaba que esto pasara y tampoco es culpa de Jeremy. Quizá él no ve, hay que darle el beneficio de la duda. Me preparé bastante duro y es decepcionante terminar así. Prometo regresar pronto”.

Fue una patada

Finalmente algunos usuarios de redes sociales dijeron que lo que realmente ocurrió fue que el mexicano le propinó una patada en la cara a su oponente y le lastimó un ojo y por eso ya no pudo continuar.

