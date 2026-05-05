Peritos aseguran que Diego Maradona no murió de forma súbita y sufrió agonía prolongada

Peritos que participaron en la autopsia de Diego Armando Maradona coincidieron este martes, durante la séptima audiencia del juicio por su muerte, en que el exfutbolista no falleció de forma súbita, sino que atravesó un proceso de deterioro progresivo con signos de agonía prolongada.

El médico forense Federico Corasaniti, quien examinó el cuerpo el 25 de noviembre de 2020, aseguró que Maradona presentaba “signos de edema generalizado” y descartó de manera contundente una muerte repentina: “Súbito esto no puede ser”.

El especialista explicó que el edema implica acumulación de líquido en el organismo por fallas en órganos como el corazón, el riñón o el hígado, y señaló que el exjugador tuvo una “agonía exteriorizada”.

Entre los hallazgos, destacó la presencia de un “hongo de espuma” en la boca, un signo vinculado a cuadros de asfixia, producido por la mezcla de aire y líquido en las vías respiratorias a causa de un edema pulmonar.

Además, la autopsia reveló que el corazón pesaba 503 gramos, casi el doble de lo normal, y presentaba múltiples patologías como fibrosis, infiltración grasa y daños en las fibras musculares.

Sobre este punto, Corasaniti cuestionó los argumentos de la defensa del médico Leopoldo Luque, uno de los principales acusados, que había puesto en duda ese dato. “Son tablas del hemisferio norte, donde la gente es más alta y más pesada”, explicó.

Por su parte, la médica histopatóloga Silvana De Piero confirmó que los estudios evidenciaron cirrosis hepática y daño renal. “El hígado tenía una patología compatible con cirrosis. El riñón también estaba afectado, con lesiones que pueden desarrollarse en meses o incluso en horas”, detalló.

Los peritos coincidieron en que el corazón presentaba coágulos asociados a períodos prolongados de agonía, mientras que los pulmones mostraban signos de asfixia por acumulación de líquido, un proceso que, según indicaron, se desarrolla durante varios días.

Otro dato relevante fue la ausencia de contenido en el estómago, lo que contradice la versión inicial de allegados que indicaron que Maradona había desayunado antes de volver a dormir.

Para la Fiscalía, estos elementos refuerzan la hipótesis de que el exfutbolista pasó varias horas sin control médico antes de su fallecimiento en su domicilio.

En la audiencia también declaró el bioquímico Ezequiel Ventosi, quien confirmó que los análisis de sangre realizados tras la muerte dieron negativo para alcohol y drogas de abuso.

El juicio, que se lleva a cabo en los tribunales de San Isidro, busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual.

Además de Leopoldo Luque, están siendo juzgados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el doctor Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.