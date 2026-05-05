Bayern Múnich vs. PSG: dónde ver el partido de vuelta de la semifinal de Champions League

La UEFA Champions League está a un paso de conocer a sus dos finalistas. Este miércoles 6 de mayo el Bayern Múnich recibe al PSG en el Allianz Arena de Múnich en el partido de vuelta de las semifinales, con los parisinos llegando con ventaja de 5-4 tras el espectacular partido de ida disputado en el Parque de los Príncipes.

Los vigentes campeones de Europa llegan al feudo bávaro con la mínima ventaja que les permitiría clasificarse a la final de Budapest, mientras que el Bayern apelará a su poderío como local para remontar y regresar a una final continental después de cinco años de ausencia.

El partido de ida entre PSG y Bayern fue uno de los más espectaculares de la historia reciente de la competencia con nueve goles en los 90 minutos. Los parisinos se pusieron 5-2 arriba pero el Bayern no se rindió y recortó hasta el 5-4 con goles de Upamecano y Luis Díaz, incluso el colombiano llegó a marcar el empate pero fue anulado por fuera de juego en una acción que pudo cambiar completamente el panorama de la eliminatoria. Con esa mínima diferencia, el Allianz Arena se perfila como el escenario de otro partido de altísima intensidad donde cualquier resultado es posible.

El ganador del global avanzará a la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, donde se medirá ante el vencedor de la otra semifinal entre Arsenal y Atlético de Madrid que se disputa este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres.

Los datos del partido

Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026

Miércoles 6 de mayo de 2026 Hora Guatemala: 1:00 PM

1:00 PM Estadio: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Allianz Arena, Múnich, Alemania Global: PSG 5-4 Bayern Múnich

PSG 5-4 Bayern Múnich Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

João Pinheiro (Portugal) Dónde ver: Disney Plus Plan Premium y ESPN

Para que el Bayern clasifique necesita ganar por dos goles o más en el Allianz Arena, ya que con una victoria por un gol la eliminatoria iría a la prórroga. El PSG, en cambio, clasifica con empate o victoria y solo quedaría eliminado si pierde por dos o más goles de diferencia ante su afición en casa, lo que hace de este partido uno de los más abiertos e impredecibles de las semifinales de esta edición de la Champions League.