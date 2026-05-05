Gol de Saka clasifica al Arsenal a la final de la Champions League tras vencer al Atlético

El Arsenal está en la final de la Champions League. Los Gunners de Mikel Arteta vencieron 1-0 al Atlético de Madrid este martes en el Emirates Stadium, con un gol de Bukayo Saka al minuto 44. Con ese resultado, cerraron la eliminatoria con un global de 2-1 y clasificaron a la final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, su primera desde 2006.

El tanto llegó tras una gran parada de Oblak a un disparo de Trossard. El rebote quedó en los pies de Saka, quien definió sin fallar para marcar el único gol del encuentro en Londres. El partido fue equilibrado durante gran parte del tiempo. El Atlético se mostró sólido en defensa y generó peligro con Griezmann y Julián Álvarez. Al minuto 12, Raya evitó el gol con una atajada clave, y en la segunda mitad Giuliano estuvo cerca del empate en una jugada en la que los visitantes reclamaron penal sin éxito.

Pese a los cambios ofensivos de Simeone, con los ingresos de Sorloth, Baena y Almada, el Atlético no logró marcar el gol que forzara la prórroga. La defensa del Arsenal y las intervenciones de Raya aseguraron el resultado. El Atlético de Madrid queda eliminado tras alcanzar las semifinales por primera vez en varios años. Ahora, el Arsenal espera rival para la final, que se definirá en la serie entre Bayern Múnich y PSG.

Arsenal a la final de Budapest

Con la clasificación confirmada el Arsenal jugará su segunda final de la Champions League de su historia, la primera desde la que perdió ante el Barcelona en París en 2006. El equipo de Arteta llega a la final como el único equipo invicto de la competencia en esta edición y con Saka como figura indiscutible, quien con este tanto se convirtió en el máximo goleador del Arsenal en semifinales de la Champions League con dos goles en su haber.

Los Gunners esperarán el resultado del Bayern Múnich vs. PSG del miércoles 6 de mayo para conocer a su rival en la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest. En cualquier caso el Arsenal llegará como favorito a una final que promete ser histórica ya que ninguno de los posibles rivales ha ganado jamás la Champions League, garantizando un nuevo campeón europeo en lo que será una de las finales más atractivas de los últimos años en el fútbol continental.