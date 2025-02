Philadelphia Eagles humillan a los Chiefs y se coronan campeones del Super Bowl LIX

Los Philadelphia Eagles se consagraron campeones del Super Bowl LIX con una aplastante victoria de 40-22 sobre los Kansas City Chiefs, en un partido donde la defensa fue clave para borrar por completo a Patrick Mahomes, quien sufrió una de las noches más difíciles de su carrera.

Desde el inicio, los Eagles marcaron el ritmo con 7 puntos en el primer cuarto, pero fue en el segundo periodo cuando desataron toda su ofensiva, sumando 17 puntos más, dejando al actual bicampeón contra las cuerdas. Mientras tanto, los Chiefs no encontraban respuestas, y Mahomes, presionado en cada jugada, no logró generar peligro.

En el tercer cuarto, los Eagles continuaron con su dominio y ampliaron la ventaja con 10 puntos más, aunque Kansas City logró una pequeña reacción con 6 puntos. Sin embargo, ya era demasiado tarde para los dirigidos por Andy Reid, pues Philadelphia liquidó el partido en el último cuarto con 6 puntos adicionales, asegurando una de las victorias más contundentes en la historia reciente del Super Bowl.

A pesar de ir abajo en el marcador, los Chiefs intentaron un último intento de remontada en el cuarto cuarto, anotando 16 puntos en los minutos finales, pero el daño ya estaba hecho. La diferencia en el marcador era demasiado amplia, y los Eagles manejaron el partido con inteligencia para asegurar la victoria y dejar sin opciones al equipo de Mahomes.

Si hay una imagen que definió este Super Bowl, fue la de Patrick Mahomes frustrado, incapaz de desplegar su juego habitual y sufriendo ante la asfixiante defensa de los Eagles. Cada intento de pase fue incomodado, cada escapada fue bloqueada y cada intento de reacción se vio frustrado por errores clave.

Por el contrario, Jalen Hurts tuvo una actuación memorable, liderando a Philadelphia con un juego preciso y letal. Lanzó para un touchdown, corrió para otro y manejó los tiempos del partido a la perfección, demostrando que está listo para llevar a los Eagles a una nueva era dorada.

Milton Williams with the strip sack! Philly defense is playing lights out. #FlyEaglesFly



📺: #SBLIX on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/G54a6qiOqx