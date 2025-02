Super Bowl 2025: Asistentes del evento vibran al ritmo de la música de Kendrick Lamar durante el show de medio tiempo

A lo largo de la historia, varios artistas han brillado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Este 2025, Kendrick Lamar fue quien sorprendió a millones de espectadores con su gran presentación.

En el escenario, también estuvo presente el actor Samuel L. Jackson, quien interpretó el papel del Tío Sam para dar la bienvenida a Lamar. El rapero inició su espectáculo al ritmo de Squabble Up. La segunda canción que interpretó fue Humble.

Posteriormente, el público bailó al ritmo de Dna Freestyle, Peekaboo, Luther, All The Stars junto con la cantante SZA, rapera invitada. Para cerrar con broche de oro, el cantante continúo su ejecución musical en solitario con Not like TLK y TV off.

Durante las interpretaciones, decenas de bailarines profesionales acompañaron al rapero en este deslumbrante momento de la noche, vestidos de los tres colores de la bandera estadounidense: rojo, blanco y azul.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar (centro) actúa en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX junto con decenas de bailarines. (Foto Prensa Libre: EFE)

Entre los artistas que han destacado en espectáculos pasados de medio tiempo se encuentran Rihanna, Katy Perry, Lady Gaga, Justin Timberlake, Usher, entre otros.

¿Quién es Kendrick Lamar?

El artista nació el 17 de junio de 1987. Lamar empezó su carrera en 2012 cuando su álbum Good Kid, M.A.A.D. City fue nominado a cuatro premios Grammy. En su canal oficial de YouTube cuenta con más de 17 millones de suscriptores.

Kendrick Lamar a dueto con SZA. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA)

Recientemente, el cantante recibió varios premios Grammy en distintas categorías. Su éxito musical más reciente es Not Like Us, una canción cuya letra posee un fuerte contenido social.

El show de Kendrick Lamar superó expectativas de algunos asistentes del Super Bowl 2025, según comentaristas deportivos. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA)

Según Pop Crave, es el primer rapero solista en formar parte del medio tiempo del Súper Bowl.

Ritmo, creatividad, energía y talento fueron los ingredientes principales del show de medio tiempo del Super Bowl 2025. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA)