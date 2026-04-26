Pogacar gana su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja y rinde homenaje al fallecido Cristian Muñoz

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) confirmó su dominio en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja al ganar la edición 112 y sumar su cuarto título en esta competencia.

Más allá del resultado, el esloveno rindió homenaje al ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz, quien falleció el viernes último.

Muñoz Lancheros fue protagonista de la Vuelta a Guatemala 2025 tras destacar en varias etapas y vestir el maillot de líder durante varias jornadas; falleció el viernes 24 de abril a causa de complicaciones médicas derivadas de un accidente sufrido en Europa.

El recorrido de Muñoz en el ciclismo profesional incluyó pasos por equipos como UAE Team Emirates entre 2019 y 2021, donde coincidió con Pogacar, motivo por el cual el esloveno decidió rendirle homenaje tras su victoria.

Duelo con Seixas

En lo deportivo, no fue una victoria sencilla: el francés Paul Seixas (Decathlon) resistió su tradicional ataque en la subida a La Redoute, aunque terminó cediendo en la Roche-aux-Faucons y finalizó en el segundo lugar.

El podio lo completó el belga Remco Evenepoel (Red Bull), quien inició la carrera con mucha agresividad, pero no logró seguir el ritmo de Pogacar en el momento decisivo.

Con este triunfo, el esloveno iguala en el historial de la ‘Decana’ al español Alejandro Valverde y al italiano Moreno Argentin, y queda a solo una victoria del récord del belga Eddy Merckx, quien suma cinco títulos.

La carrera, que cierra el tradicional tríptico de las Ardenas, reunía a grandes figuras del ciclismo como Pogacar —ganador esta temporada de Milán-San Remo y el Tour de Flandes—, Evenepoel —vencedor de la Amstel Gold Race— y Seixas, una de las revelaciones del año.

Tadej Pogacar se consagró por cuarta vez en la Lieja-Bastoña-Lieja; Paul Seixas fue segundo y Remco Evenepoel, tercero. (Foto Prensa Libre: EFE)

Lucha en cada kilómetro

Desde el inicio hubo movimiento. Apenas a tres kilómetros de la salida, una caída dividió al pelotón y dejó a Evenepoel bien posicionado en el grupo delantero, mientras Pogacar y Seixas quedaron rezagados. El equipo UAE, junto con Decathlon, trabajó intensamente para cerrar la diferencia, que llegó a superar los tres minutos.

El grupo se reagrupó antes del tramo decisivo, donde comenzaron los ataques. En la mítica subida de La Redoute, Pogacar lanzó su ofensiva a unos 35 kilómetros de la meta. Solo Seixas logró seguirle el paso, mientras Evenepoel quedaba atrás.

Ambos ciclistas colaboraron hasta llegar a la subida final en Roche-aux-Faucons, donde Pogacar volvió a atacar. Aunque el francés resistió en un primer momento, terminó cediendo cuando faltaban unos 600 metros para la cima, momento en el que el esloveno marcó la diferencia definitiva.

Pogacar cruzó la meta en solitario con un tiempo de 5 horas, 50 minutos y 28 segundos, en la edición más rápida en la historia de la competencia, con una velocidad promedio superior a los 44 kilómetros por hora.