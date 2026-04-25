Vuelta Bantrab 2026: la cuenta pendiente de Guatemala ante la hegemonía extranjera

La Vuelta Bantrab nació en el 2022 con la intención de impulsar el ciclismo de alto nivel en Guatemala y, en apenas cuatro ediciones, se consolidó como una de las competencias más atractivas de la región. Sin embargo, junto con su crecimiento, también surgió una cuenta pendiente para el país: hasta ahora, ningún guatemalteco ha logrado quedarse con el título general.

Desde su primera edición, la carrera reunió a destacados pedalistas nacionales e internacionales en recorridos exigentes, con ascensos desafiantes y tramos veloces. Esa combinación convirtió rápidamente a la prueba en una vitrina ideal para equipos extranjeros de alto nivel.

El primer campeón fue el equipo mexicano Canel’s, que en el 2022 celebró con el colombiano Heiner Parra, e inauguró el dominio extranjero en la competencia. Un año después, en el 2023, el protagonismo pasó al Team Medellín, de Colombia, que confirmó el alto nivel con el que llegaban las escuadras visitantes.

En el 2024 volvió a imponerse un equipo mexicano, esta vez Petrolike, que alcanzó la gloria con el ecuatoriano Jonathan Caicedo, lo que ratificó que la Vuelta ya era un objetivo importante para estructuras internacionales. Finalmente, en el 2025, Colombia volvió a destacar con la consagración de Wilson Peña, al frente del Sistecrédito, que volverá para buscar retener la corona.

Asignatura pendiente

Mientras los títulos viajaban fuera de las fronteras, Guatemala dejó muestras claras de crecimiento. Los ciclistas nacionales han sido protagonistas en la montaña y han respondido en terrenos complejos, pero aún falta ese golpe definitivo para conquistar la clasificación general.

Por eso, esta edición llega cargada de simbolismo. No será solo una nueva carrera, sino una oportunidad para cambiar la historia. Los equipos guatemaltecos conocen las rutas, llegan con más experiencia y tendrán el respaldo de una afición que sueña con ver a uno de los suyos en lo más alto del podio.

Este año, Guatemala correrá con una motivación extra: romper la racha y entregar, por fin, la primera victoria en casa.