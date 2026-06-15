¿Por qué se disculpó? El gesto de Yasin Ayari tras anotar el primer gol de Suecia ante Túnez en el Mundial 2026

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¿Por qué se disculpó? El gesto de Yasin Ayari tras anotar el primer gol de Suecia ante Túnez en el Mundial 2026

Tras anotar el primer gol para Suecia, el jugador Yasin Ayari, en vez de celebrar la anotación, fue a la afición de Túnez y expresó sus disculpas.

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Partido amistoso internacional de fútbol: Suecia contra Grecia.

Yasin Ayari (arriba), de Suecia, en acción contra Dimitris Kourbelis, de Grecia, durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Suecia y Grecia en Estocolmo, Suecia, el 4 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

No solo Alemania comenzó el Mundial 2026 con una goleada, sino que Suecia también demostró su poderío ofensivo tras ganar 5-1 a Túnez el 14 de junio.

A pesar del resultado tan abultado, el partido también llamó la atención debido a un gesto que hizo el jugador sueco Yasin Ayari al marcar el primer gol del encuentro, a los 7 minutos.

Ayari, luego de impactar la pelota desde fuera del área y anotar el primer gol para Suecia, sorprendió a todos al no celebrar. Incluso se acercó a los aficionados tunecinos y mostró las manos en señal de disculpa.

Esto causó sorpresa entre la afición, ya que, en el contexto de un Mundial, anotar un gol suele representar un momento de euforia y celebración.

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Ante ello, medios como La Nación explicaron que Ayari se disculpó tras anotar porque sus padres tienen raíces tunecinas y marroquíes.

Según La Nación, el padre de Ayari es tunecino e incluso, durante el Mundial de Qatar 2022, Túnez estuvo cerca de convencer al jugador de representar a su selección.

Sin embargo, Ayari decidió jugar para Suecia, ya que, según el medio, afirmó que «sentía que debía devolverle algo al país que lo cuidó y protegió».

Ayari nació el 6 de octubre de 2003 en Solna, Suecia.

A pesar de estas declaraciones, los usuarios en redes sociales se sorprendieron cuando, al anotar su segundo gol contra Túnez en el último minuto del partido, Ayari no se disculpó y celebró de forma efusiva el tanto con el que selló la goleada sueca.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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