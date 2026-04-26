Sabastian Sawe rompe récord mundial de maratón con marca por debajo de las dos horas en Londres

El atletismo mundial vivió este domingo una de las jornadas más históricas de su historia. El keniano Sabastian Sawe completó la Maratón de Londres 2026 en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, convirtiéndose en el primer ser humano en bajar oficialmente de las dos horas en una maratón en competición homologada.

Lo que durante décadas fue considerado un límite fisiológico prácticamente inalcanzable quedó superado en una carrera que pasará a los libros de historia del deporte mundial.

El récord anterior estaba en manos del también keniano Kelvin Kiptum con 2:00:35, establecido en 2023, y muchos expertos consideraban que bajar de ese límite requeriría aún años de evolución en entrenamiento y tecnología. Sawe no solo superó esa marca sino que la pulverizó al cruzar la meta por debajo de las dos horas, manteniendo un ritmo medio cercano a los 2 minutos y 50 segundos por kilómetro a lo largo de los 42,195 kilómetros del recorrido londinense.

La jornada fue extraordinaria en todos los sentidos. No solo Sawe bajó de las dos horas sino que el etíope Yomif Kejelcha también logró una marca de 1:59:41 en su debut en la distancia maratoniana, mientras que el ugandés Jacob Kiplimo terminó tercero con 2:00:28, un tiempo que por sí solo habría superado el antiguo récord mundial. Tres atletas en una misma carrera superando o igualando lo que hasta hace pocas horas era la mejor marca de la historia.

Detalles del récord de Sabastian Sawe en Londres



Parciales

5k:14:14

10k:28:35 (14:21)

15k:43:10 (14:35)

20k:57:21(14:11)

1/2:1h00:29

25k:1h11:41 (14:20)

30k:1h26:03(14:22)

35k:1h39:57 (13:54)

40k:1h53:39(13:42)

Maratón:1h59:30



2:49 el km

2a media: 59:01pic.twitter.com/ufETQ2OTIF — juanma bellón (@juanmacorre) April 26, 2026

Una barrera simbólica superada

Sawe y Kejelcha rompieron la carrera a partir del kilómetro 35, dejando atrás al resto de competidores con una aceleración que demostró que la barrera de las dos horas no solo era posible sino que podía superarse con claridad. Esta hazaña no solo representa un nuevo récord del mundo sino que rompe una barrera simbólica que ha marcado generaciones de corredores y que hasta ahora solo había sido aproximada en experimentos no oficiales como los intentos controlados de Eliud Kipchoge.

La jornada también fue histórica en categoría femenina. La etíope Tigst Assefa revalidó su victoria en Londres y estableció un nuevo récord mundial en carreras solo femeninas con un tiempo de 2:15:41, completando una tarde que el mundo del atletismo recordará durante mucho tiempo como el día en que los límites humanos volvieron a redefinirse en las calles de la capital británica.

Con este resultado el atletismo de fondo entra en una nueva era. Las mejoras en preparación física, las estrategias de carrera optimizadas y el uso de zapatillas de última generación han contribuido a reducir progresivamente los tiempos en maratón hasta llegar a este momento histórico que Sabastian Sawe protagonizó este domingo en Londres ante el asombro del mundo entero.