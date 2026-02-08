Seattle Seahawks y New England Patriots disputarán el Super Bowl LX: estos son los últimos 10 campeones

Seattle Seahawks y New England Patriots disputarán el Super Bowl LX: estos son los últimos 10 campeones

El tradicional super domingo definirá al campeón de la NFL temporada 2025-2026 entre Seahawks y Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara. Repasamos los últimos 10 ganadores del 'Super Tazón'.

Alejandra Soto

-FOTODELDIA- NUEVA ORLEANS (ESTADOS UNIDOS), 10/02/2025.- Los jugadores de los Philadelphia Eagles celebran con el trofeo Vince Lombardi su victoria ante los Kansas City Chiefs durante la Super Bowl disputada en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos. EFE/CJ Gunther

Los jugadores de los Philadelphia Eagles celebran con el trofeo Vince Lombardi su victoria ante los Kansas City Chiefs durante la Super Bowl 2025. (Foto Prensa Libre: Estados Unidos. EFE/CJ Gunther).

El Super Bowl LX ya tiene definidos a sus protagonistas. Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán por el trofeo más codiciado del fútbol americano en una final que promete emociones de principio a fin en el tradicional Super Domingo.

La NFL es una de las competiciones deportivas más seguidas y emocionantes del planeta. El fútbol americano en su máxima expresión reúne a millones de aficionados en todo el mundo que disfrutan de touchdowns espectaculares, placajes contundentes, carreras inolvidables y pases imposibles en cada temporada.

New England Patriots, Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles han alternado el protagonismo en años anteriores, sumando múltiples coronas al palmarés de sus respectivas franquicias. Los últimos 10 campeones muestran cómo algunos equipos han sabido mantener la excelencia competitiva mientras otras han aprovechado ventanas de oportunidad para alcanzar la gloria.

La edición número LX del Super Bowl se celebrará en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California. Este moderno recinto deportivo ya albergó anteriormente la edición 50 del Super Tazón y será nuevamente el escenario de la gran final del fútbol americano profesional.

Los últimos 10 campeones del Super Bowl

  • 2025: Philadelphia Eagles (vs Kansas City Chiefs)
  • 2024: Kansas City Chiefs (vs San Francisco 49ers)
  • 2023: Kansas City Chiefs (vs Philadelphia Eagles)
  • 2022: Los Angeles Rams (vs Cincinnati Bengals)
  • 2021: Tampa Bay Buccaneers (vs Kansas City Chiefs)
  • 2020: Kansas City Chiefs (vs San Francisco 49ers)
  • 2019: New England Patriots (vs Los Angeles Rams)
  • 2018: Philadelphia Eagles (vs New England Patriots)
  • 2017: New England Patriots (vs Atlanta Falcons)
  • 2016: Denver Broncos (vs Carolina Panthers)
  • 2015: New England Patriots (vs Seattle Seahawks)

Dinastías recientes

New England Patriots se consolida como una de las dinastías más exitosas del fútbol americano con 6 títulos de Super Bowl conquistados en 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018. Los Patriots dominaron la NFL durante casi dos décadas bajo el liderazgo de Tom Brady y Bill Belichick.

Por su parte, Seattle Seahawks ganó su único Super Bowl en 2013 y ahora busca su segundo trofeo Vince Lombardi en esta edición LX. Los Seahawks intentarán vengarse de la derrota que sufrieron precisamente ante New England Patriots en el Super Bowl de 2015, donde cayeron en un final dramático. El Super Bowl LX definirá al campeón de una temporada apasionante de la NFL y promete ser un espectáculo deportivo de primer nivel ante millones de espectadores en todo el mundo.

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

