Super Bowl horario Guatemala: Seahawks vs Patriots se enfrentan este domingo en la edición LX

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se medirán este domingo en el Super Bowl LX, el mayor acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos, un evento que paraliza al país y que coronará al nuevo campeón de la NFL.

Será la edición LX del Supertazón y tendrá como escenario el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers, con capacidad oficial para 68,500 aficionados.

El duelo será una reedición del inolvidable Super Bowl de 2015, uno de los encuentros más dramáticos de la historia, cuando los Patriots se impusieron 28-24 en unos últimos minutos legendarios que aún viven en la memoria de los fanáticos. Aquella noche, Tom Brady consolidó su figura como uno de los jugadores más grandes que ha visto el deporte.

El destino ha querido que, once años después, Seahawks y Patriots vuelvan a enfrentarse en el escenario más grande del fútbol americano. Sin Brady en el campo para los Patriots, pero con nuevas figuras y nuevas historias, por su parte Seattle llega a esta edición como favorito, impulsado por una temporada sólida, un ataque explosivo y una defensiva que ha recuperado la agresividad que la caracterizó en sus mejores años.

Este enfrentamiento no solo revive una rivalidad especial, sino que también simboliza un cambio generacional dentro de la NFL. Seattle pretende demostrar que está listo para escribir un nuevo capítulo dorado en su historia y conseguir su segundo "Vince Lombardi" , mientras que los Patriots buscan reconstruir su legado tras varios años de transición,y así buscar su séptimo título en su historia.. La mezcla de juventud, estrategia y experiencia promete convertir este Super Bowl en un espectáculo digno del aniversario número LX del gran juego de la NFL.

Horario del Super Bowl LX en Guatemala

El Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots se jugará este domingo 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, a las 17.30 horas de Guatemala.