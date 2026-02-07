Super Bowl horario Guatemala: Seahawks vs Patriots se enfrentan este domingo en la edición LX

Deporte Internacional

Super Bowl horario Guatemala: Seahawks vs Patriots se enfrentan este domingo en la edición LX

Seattle y New England vuelven a cruzarse en un Super Bowl. Este domingo, el Levi’s Stadium será escenario de un duelo que revive la épica final disputada hace once años.

Herberth Marroquín

|

time-clock

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 05: A general view outside Levi's Stadium prior to Super Bowl LX on February 05, 2026 in Santa Clara, California. Ishika Samant/Getty Images/AFP (Photo by Ishika Samant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vista general del exterior del Levi's Stadium antes del Super Bowl LX el 5 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. reciento dónde se conocerá al ganador del trofeo "Vince Lombardi".(Foto Prensa Libre: AFP):

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se medirán este domingo en el Super Bowl LX, el mayor acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos, un evento que paraliza al país y que coronará al nuevo campeón de la NFL.

Será la edición LX del Supertazón y tendrá como escenario el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers, con capacidad oficial para 68,500 aficionados.

El duelo será una reedición del inolvidable Super Bowl de 2015, uno de los encuentros más dramáticos de la historia, cuando los Patriots se impusieron 28-24 en unos últimos minutos legendarios que aún viven en la memoria de los fanáticos. Aquella noche, Tom Brady consolidó su figura como uno de los jugadores más grandes que ha visto el deporte.

El destino ha querido que, once años después, Seahawks y Patriots vuelvan a enfrentarse en el escenario más grande del fútbol americano. Sin Brady en el campo para los Patriots, pero con nuevas figuras y nuevas historias, por su parte Seattle llega a esta edición como favorito, impulsado por una temporada sólida, un ataque explosivo y una defensiva que ha recuperado la agresividad que la caracterizó en sus mejores años.

LECTURAS RELACIONADAS

Una vista detallada de los artículos incautados por el Centro de Excelencia y Experiencia en Ropa, Calzado y Textiles de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. se exhibe durante una conferencia de prensa sobre la lucha contra la falsificación previa al Super Bowl LX en el Moscone Center el 3 de febrero de 2026 en San Francisco, California. (Foto Prensa Libre: AFP

Super Bowl: Día, hora y dónde ver el partido final de la temporada de la NFL

chevron-right
Fotografía del 13 de octubre de 2024 en la que se observa al jugador de los New England Patriots, Christian González (arriba), disputando una jugada con el receptor de los Houston Texans, Stefon Diggs (abajo), durante la primera mitad del partido de la NFL entre ambas franquicias.

Patriots vs. Seahawks: ¿Quién es Christian González, la pieza secreta de New England en su camino al Super Bowl LX?

chevron-right

Este enfrentamiento no solo revive una rivalidad especial, sino que también simboliza un cambio generacional dentro de la NFL. Seattle pretende demostrar que está listo para escribir un nuevo capítulo dorado en su historia y conseguir su segundo "Vince Lombardi" , mientras que los Patriots buscan reconstruir su legado tras varios años de transición,y así buscar su séptimo título en su historia.. La mezcla de juventud, estrategia y experiencia promete convertir este Super Bowl en un espectáculo digno del aniversario número LX del gran juego de la NFL.

Horario del Super Bowl LX en Guatemala

El Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots se jugará este domingo 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, a las 17.30 horas de Guatemala.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Deportes Internacional New England Patriots Seattle Seahawks Super Bowl LX 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS