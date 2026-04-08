Video: Jorge Soler y Reynaldo López protagonizan pelea en la victoria de los Bravos frente a Anaheim

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Video: Jorge Soler y Reynaldo López protagonizan pelea en la victoria de los Bravos frente a Anaheim

Una noche tensa se vivió en Anaheim, donde un altercado entre Jorge Soler y Reynaldo López vació las bancas y marcó el duelo entre Bravos y Angelinos, que terminó con triunfo contundente de Atlanta 7-2.

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El duelo entre los Bravos de Atlanta y los Angelinos de Los Ángeles terminó envuelto en tensión, luego de un altercado que vació las bancas.(Foto Captura de Pantalla).

El duelo entre los Bravos de Atlanta y los Angelinos de Los Ángeles terminó envuelto en tensión, luego de un altercado que vació las bancas.(Foto Captura de Pantalla).

La noche del martes en Anaheim dejó más que una victoria en las Grandes Ligas. El duelo entre los Bravos de Atlanta y los Angelinos de Los Ángeles terminó envuelto en tensión, luego de un altercado que vació las bancas y marcó el rumbo del encuentro, finalmente ganado por Atlanta por 7-2.

El episodio más polémico tuvo como protagonista al cubano Jorge Soler, quien vivió una jornada intensa desde sus primeras apariciones en el plato. En su primer turno conectó un cuadrangular, pero en su segunda visita fue golpeado por un lanzamiento del dominicano Reynaldo López, lo que elevó la tensión en el terreno.

El ambiente se encendió en el quinto inning, cuando un pitcheo alto de López pasó cerca del cuerpo de Soler. El toletero expresó su inconformidad y cruzó palabras con el lanzador. Lo que parecía un intercambio verbal escaló rápidamente.

Soler avanzó hacia la lomita y ambos peloteros se encararon. Hubo intentos de golpes por parte de ambos, sin impacto claro. En medio del forcejeo, López lanzó golpes mientras aún tenía la pelota en la mano, lo que provocó que el casco de Soler saliera despedido.

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Jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos abandonaron sus bancas, lo que derivó en un conato de bronca cerca de la línea de la primera base. La intervención de los umpires evitó que el incidente pasara a mayores.

El altercado tuvo un matiz especial, ya que Soler y López compartieron vestuario con los Bravos en 2024, lo que añadió un componente personal al enfrentamiento.

Ambos jugadores fueron expulsados. Jeimer Candelario ingresó en sustitución de Soler, pero fue ponchado por Tyler Kinley, quien relevó a López.

Más allá del incidente, los Bravos mostraron superioridad sobre el diamante y sellaron una victoria convincente, respaldados por su ofensiva y su cuerpo de lanzadores.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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