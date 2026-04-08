Video: Jorge Soler y Reynaldo López protagonizan pelea en la victoria de los Bravos frente a Anaheim

La noche del martes en Anaheim dejó más que una victoria en las Grandes Ligas. El duelo entre los Bravos de Atlanta y los Angelinos de Los Ángeles terminó envuelto en tensión, luego de un altercado que vació las bancas y marcó el rumbo del encuentro, finalmente ganado por Atlanta por 7-2.

El episodio más polémico tuvo como protagonista al cubano Jorge Soler, quien vivió una jornada intensa desde sus primeras apariciones en el plato. En su primer turno conectó un cuadrangular, pero en su segunda visita fue golpeado por un lanzamiento del dominicano Reynaldo López, lo que elevó la tensión en el terreno.

El ambiente se encendió en el quinto inning, cuando un pitcheo alto de López pasó cerca del cuerpo de Soler. El toletero expresó su inconformidad y cruzó palabras con el lanzador. Lo que parecía un intercambio verbal escaló rápidamente.

Soler avanzó hacia la lomita y ambos peloteros se encararon. Hubo intentos de golpes por parte de ambos, sin impacto claro. En medio del forcejeo, López lanzó golpes mientras aún tenía la pelota en la mano, lo que provocó que el casco de Soler saliera despedido.

Jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos abandonaron sus bancas, lo que derivó en un conato de bronca cerca de la línea de la primera base. La intervención de los umpires evitó que el incidente pasara a mayores.

Benches clear and punches thrown in Braves vs Angels tonight!



Jorge Soler charges Reynaldo Lopez 👀 pic.twitter.com/Cdj9PvrZwr — Rachel (@allthedogspleaz) April 8, 2026

El altercado tuvo un matiz especial, ya que Soler y López compartieron vestuario con los Bravos en 2024, lo que añadió un componente personal al enfrentamiento.

¡Se vaciaron las bancas en Anaheim en el juego entre Bravos y Angelinos!



Con Jorge Soler y Reynaldo López como protagonistas. #ElExtrabase⚾️ pic.twitter.com/sjVLTsOr59 — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) April 8, 2026

Ambos jugadores fueron expulsados. Jeimer Candelario ingresó en sustitución de Soler, pero fue ponchado por Tyler Kinley, quien relevó a López.

¡PELIGROSO!



Un nuevo ángulo de la pelea entre López y Soler, revela el peligroso puñetazo con pelota en mano por parte del dominicano de los Bravos. pic.twitter.com/sY9XwChr8N — MVP SPORTS (@_MVPSports) April 8, 2026

Más allá del incidente, los Bravos mostraron superioridad sobre el diamante y sellaron una victoria convincente, respaldados por su ofensiva y su cuerpo de lanzadores.